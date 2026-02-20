Трамп пропонує Індії венесуельську нафту замість російської для фіналізації торгової угоди

Президент Сполучених Штатів цього місяця погодився знизити тарифи на індійські товари до 18% у рамках тимчасової торговельної угоди.

Сполучені Штати ведуть “активні переговори” щодо продажу венесуельської нафти Індії, щоб допомогти Нью-Делі диверсифікувати джерела сировини.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на спецпосланця США Серджіо Гора.

США зробили диверсифікацію від російської сирої нафти умовою зниження тарифів на товари, імпортовані з Індії – третього за величиною імпортера та споживача нафти у світі.

Президент США Дональд Трамп цього місяця погодився знизити тарифи на індійські товари до 18% у рамках тимчасової торговельної угоди. Він також скасував 25% штрафний збір після того, як Індія погодилася припинити купівлю російської нафти, яка допомагає фінансувати вторгнення Росії в Україну.

За словам Трампа, Індія купуватиме більше нафти у США та, можливо, у Венесуелі.

Гор повідомив, що остаточну торговельну угоду з Індією буде підписано “раніше, ніж пізніше”, оскільки потрібно “внести кілька уточнень”, додавши, що Трампа запросив до Індії прем'єр-міністр Нарендра Моді.

Тимчасова торговельна угода має набути чинності у квітні, і США, ймовірно, цього місяця оприлюднять офіційну інформацію про зниження тарифів.