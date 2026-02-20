Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Трамп пропонує Індії венесуельську нафту замість російської для фіналізації торгової угоди

Президент Сполучених Штатів цього місяця погодився знизити тарифи на індійські товари до 18% у рамках тимчасової торговельної угоди.

Трамп пропонує Індії венесуельську нафту замість російської для фіналізації торгової угоди

Сполучені Штати ведуть “активні переговори” щодо продажу венесуельської нафти Індії, щоб допомогти Нью-Делі диверсифікувати джерела сировини.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на спецпосланця США Серджіо Гора.

США зробили диверсифікацію від російської сирої нафти умовою зниження тарифів на товари, імпортовані з Індії – третього за величиною імпортера та споживача нафти у світі.

Президент США Дональд Трамп цього місяця погодився знизити тарифи на індійські товари до 18% у рамках тимчасової торговельної угоди. Він також скасував 25% штрафний збір після того, як Індія погодилася припинити купівлю російської нафти, яка допомагає фінансувати вторгнення Росії в Україну.

За словам Трампа, Індія купуватиме більше нафти у США та, можливо, у Венесуелі.

Гор повідомив, що остаточну торговельну угоду з Індією буде підписано “раніше, ніж пізніше”, оскільки потрібно “внести кілька уточнень”, додавши, що Трампа запросив до Індії прем'єр-міністр Нарендра Моді.

Тимчасова торговельна угода має набути чинності у квітні, і США, ймовірно, цього місяця оприлюднять офіційну інформацію про зниження тарифів.

