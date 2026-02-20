Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Деякі країни вважають, що Брюссель має відмовитися від планів найняти 2 500 держслужбовців

Лист підписали міністри з Австрії, Чехії, Данії, Німеччини, Естонії, Латвії, Швеції, Фінляндії та Нідерландів.

Деякі країни вважають, що Брюссель має відмовитися від планів найняти 2 500 держслужбовців
Фото: Xinhua/Zhang Fan

Європейська комісія повинна відмовитися від планів збільшити штат приблизно на 2 500 працівників і підвищити адміністративні витрати в той час, коли держави-члени закликають "затягнути паски".

Як пише Politico, про це заявили міністри дев’яти країн ЄС.

У листі до єврокомісара з бюджету Пйотра Серафіна, ініційованому Австрією, міністри схвалили намір виконавчого органу ЄС оптимізувати наступний довгостроковий бюджет блоку, Багаторічну фінансову рамку (MFF).

Однак вони розкритикували запит Комісії на додаткове фінансування для найму нових працівників і розширення адміністративних можливостей. За їхніми словами, загальна сума, необхідна для набору 2 500 нових службовців протягом дії MFF (2028–2034), становить близько 1,4 млрд євро.

За словами німецького міністра Ґюнтера Кріхбаума, коли йдеться про підвищення конкурентоспроможності, скорочення бюрократії та зменшення національних адміністрацій, заклик Комісії до подальшого збільшення штату виглядає відірваним від реальності.

Лист підписали міністри з Австрії, Чехії, Данії, Німеччини, Естонії, Латвії, Швеції, Фінляндії та Нідерландів. У документі зазначається, що пропозиція збільшити кількість посад і загальне зростання витрат за розділом "Адміністрація" суперечить заявленим цілям ефективності, стриманості та реформ і може підірвати довіру до всього проєкту бюджету.

Країни ЄС нині ведуть переговори щодо наступного довгострокового бюджету після первинної пропозиції Комісії, представленої в липні 2025 року. Цей складний процес триває роками і охоплює Комісію, Раду ЄС і Європарламент. Паралельно Комісія проводить масштабний перегляд власних процедур, щоб зробити їх ефективнішими.

Автори листа наголошують, що виконавчий орган ЄС має застосовувати до себе ті самі принципи, яких вимагає від держав-членів. Вони зазначають, що національні уряди під тиском уже проводять складні реформи, скорочують персонал і зменшують витрати.

Міністри закликали Комісію "суттєво підвищити рівень амбіцій" у цій роботі. За словами міністерки з європейських справ Австрії Клаудії Бауер, довіра до вимог Брюсселя щодо бюджетної дисципліни залежить від того, чи дотримується він власних принципів. Значне збільшення адміністративних посад у ЄС у час, коли уряди переживають серйозний фіскальний тиск, може надіслати громадянам неправильний сигнал.

Єврокомісія від коментарів відмовилася.

﻿
