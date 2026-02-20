Схвалення закону знаменує собою зміну курсу для влади південноамериканської країни, яка десятиліттями заперечувала наявність будь-яких політичних в'язнів.

Виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес підписала закон про амністію, який може призвести до звільнення сотень політиків, активістів, юристів та багатьох інших осіб, які зазнавали переслідувань протягом останніх 27 років.

Про це повідомляють Euronews.

Хоча новий закон не був обов'язковою умовою для звільнення в'язнів урядом, його схвалення знаменує собою зміну курсу для влади цієї південноамериканської країни, яка десятиліттями заперечувала наявність будь-яких політичних в'язнів.

У січні американські військові здійснили рейд у Каракасі і захопили президента Ніколаса Мадуро.

Родрігес, яка запропонувала законопроєкт наприкінці минулого місяця, підписала його невдовзі після схвалення законодавчими зборами країни.

Під час підписання Родрігес заявила, що цей крок свідчить про відмову політичних лідерів країни від нетерпимості та відкриття нових шляхів для політики у Венесуелі.

У перші дні після захоплення уряд Родрігес оголосив, що звільнить значну кількість затриманих.

Водночас сім'ї, які сподіваються на звільнення своїх близьких, заявляють, що Родрігес не виконала попередніх обіцянок щодо звільнення в'язнів. Родичі та правозахисники розкритикували повільні темпи звільнень і обмежувальні умови, в яких опинилося багато осіб після виходу з в’язниці.