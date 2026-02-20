Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
ГоловнаСвіт

Трамп наказав розсекретити дані про прибульців та НЛО

У Білому домі "спіймали гайп", викликаний коментарем Барака Обами.

Трамп наказав розсекретити дані про прибульців та НЛО
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social заявив про оприлюднення файлів американського уряду щодо позаземного життя та НЛО.

За словами глави держави, міністру війни Піту Геґсету, а також очільникам інших урядових відомств доручено розсекретити усі документи, які стосуються цієї, як висловився Трамп, "дуже складної, але надзвичайно цікавої та важливої теми". 

Спекуляції щодо прибульців та конспірологія навколо приховування США контактів з позаземними цивілізаціями спалахнули з новою силою через колишнього американського президента Барака Обаму. Той, беручи участь у подкасті, висловив впевненість у тому, що ми не самотні у Всесвіті. 

Пізніше Обама пояснив, що це його особиста думка, і жодних доказів уряд США не має. Проте зупинити ажіотаж було вже неможливо.  

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies