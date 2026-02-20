Трамп наказав розсекретити дані про прибульців та НЛО

Президент США Дональд Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social заявив про оприлюднення файлів американського уряду щодо позаземного життя та НЛО.

За словами глави держави, міністру війни Піту Геґсету, а також очільникам інших урядових відомств доручено розсекретити усі документи, які стосуються цієї, як висловився Трамп, "дуже складної, але надзвичайно цікавої та важливої теми".

Спекуляції щодо прибульців та конспірологія навколо приховування США контактів з позаземними цивілізаціями спалахнули з новою силою через колишнього американського президента Барака Обаму. Той, беручи участь у подкасті, висловив впевненість у тому, що ми не самотні у Всесвіті.

Пізніше Обама пояснив, що це його особиста думка, і жодних доказів уряд США не має. Проте зупинити ажіотаж було вже неможливо.