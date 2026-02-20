Українця засудили у США за участь у схемі працевлаштування ІТ-фахівців із КНДР

29-річний українець Олександр Діденко визнав вину у масштабній ІТ-схемі, що дозволяла громадянам Північної Кореї незаконно отримувати роботу в американських компаніях.

Про це ідеться на сайті Міністерства юстиції США.

За даними слідства, Діденко керував вебсайтом Upworksell.com, через який північнокорейські ІТ-працівники купували викрадені персональні дані громадян США. Використовуючи ці дані, вони влаштовувалися на роботу щонайменше у 40 американських компаніях через популярні фріланс-платформи.

Окрім цього, обвинувачений організував так звані "ноутбукові ферми". Він платив громадянам США за розміщення комп’ютерів у їхніх будинках у штатах Вірджинія, Теннессі та Каліфорнія. Через ці пристрої північнокорейські працівники отримували віддалений доступ до американських фінансових систем і переказували зароблені кошти на іноземні рахунки.

Прокурор США Жанін Ферріс Пірро заявила, що схема не лише завдала фінансової шкоди американським компаніям і громадянам, а й сприяла фінансуванню озброєння Північної Кореї.

Суд у США 20 лютого засудив Діденка до 60 місяців ув’язнення. Також ухвалено рішення про конфіскацію понад 1,4 мільйона доларів, включно з криптовалютою.

Розслідування проводило ФБР у Нью-Йорку за підтримки підрозділів у Норфолку, Сан-Дієго та Ноксвіллі. У 2024 році польські правоохоронці затримали Діденка, після чого його екстрадували до Сполучених Штатів.