Зеленський: 10 тисяч північнокорейських солдатів зараз перебувають на території Росії

Як зазначив президент, надзвичайно небезпечно, що вони здобувають знання про сучасну гібридну війну.

кадри з Курської області росії, дрон 22-ої бригади зафіксував двох північнокорейських військовослужбовців під час штурмових дій.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Kyodo News заявив, що 10 тисяч північнокорейських солдатів зараз перебувають на території Росії, повідомляє Офіс президента.

Як зазначив глава держави, надзвичайно небезпечно, що вони здобувають знання про сучасну гібридну війну. Вони вчаться протидіяти ракетам, різним типам дронів, включно з дронами на оптоволокні, від FPV до далекобійних безпілотників.

“Вони навчаються зараз на території Росії, тому що ми відповідаємо на російські атаки. Тож у них є така можливість. Що вони зроблять із цими знаннями? Щонайменше вони привезуть цей досвід і знання додому, до Північної Кореї”, – сказав Зеленський.