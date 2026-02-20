Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
СБУ та Нацполіція ліквідували схему розкрадання коштів Держрезерву України

На Київщині затримано колишнього в.о. гендиректора комбінату Держрезерву і пʼятьох його спільників, які підозрюються у привласненні 36 млн бюджетних гривень.

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували масштабну схему розкрадання коштів у системі Державного агентства з управління резервами України.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

За результатом спільних заходів на Київщині затримано колишнього в.о. гендиректора комбінату Держрезерву і пʼятьох його спільників, які підозрюються у привласненні 36 млн бюджетних гривень.

Як встановило розслідування, зловмисники, діючи у складі злочинної організації, “заробляли” на незаконній здачі в оренду складів держпідприємства.

За матеріалами справи, для реалізації оборудки її організатор, перебуваючи до недавнього часу на керівній посаді комбінату, створив мережу підконтрольних фірм. Для цього він залучив свого знайомого як посередника.

Після реєстрації новостворених комерційних структур головний фігурант передав їм в оренду склади Держрезерву за штучно заниженою вартістю.

Потім ділки здавали складські ангари в суборенду вже за ринковою вартістю представникам компаній реального сектору економіки.

Встановлено, що отриману "різницю" фігуранти виводили у тінь через афілійовані фірми, обготівковували і розподіляли між усіма учасниками злочинної організації.

У такий спосіб зловмисники щомісяця отримували нелегальні доходи у розмірі від 1 до 4 млн грн, які спрямовували на придбання елітної нерухомості та авто преміумкласу.

Щоб приховати оборудку, її організатор та учасники вносили недостовірні відомості до звітно-господарської документації.

Під час обшуків за місцями роботи і проживання затриманих виявлено смартфони, комп’ютерну техніку та документи із доказами злочинної схеми.

Наразі всім шістьом затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами);
  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розкрадання державних коштів. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

