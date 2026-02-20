Головний психіатр ЗСУ отримав нову підозру

Його обвинувачують у легалізації коштів через придбання елітної нерухомості та авто преміумкласу, які оформлював на близьких родичів.

СБУ повідомила про нову підозру головному психіатру ЗСУ, який “відмив” майже мільйон доларів США, йдеться у пресрелезі спецслужби.

У січні 2025 року військова контррозвідка СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ викрила фігуранта на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірних відомостей. За матеріалами справи, посадовець, який одночасно є начальником психіатричної клініки, одержав майже 1 млн доларів США тіньового “прибутку”.

Зазначимо, йдеться про Олега Друзя. Наразі додатково встановлено, що фігурант легалізував ці гроші через придбання елітної нерухомості та авто преміумкласу, які оформлював на близьких родичів. Встановлено, що серед таких “активів” – квартира в новобудові на узбережжі Одеси, оформлена на доньку посадовця, а ще котедж під Києвом, який він “записав” на свого пасинка.

Також він оформив на своїх дітей три авто марки БМВ (зокрема моделі Х3, Х5, Х7) 2022, 2023 та 2024 років випуску. На підставі нових доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою).

Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.