Окупанти атакували FPV-дроном на оптоволокні Дергачівську громаду

Російські окупанти здійснили дронову атаку по с. Безруки Дергачівської громади на Харківщині. Унаслідок чого поранень зазнала цивільна жінка.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"20 лютого близько 11:00 збройні сили рф здійснили атаку FPV-дроном на оптоволокні по території с. Безруки Дергачівської територіальної громади. Отримала поранення 68-річна мешканка Харкова, яка перебувала на вулиці", – ідеться у повідомленні відомтсва.

Потерпілу у стані середньої тяжкості госпіталізували.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).