Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Окупанти атакували FPV-дроном на оптоволокні Дергачівську громаду

Унаслідок осбтрілу РФ поранень зазнала мешканка села Безруки.

Окупанти атакували FPV-дроном на оптоволокні Дергачівську громаду
наслідки атаки російського FPV-дрона
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські окупанти здійснили дронову атаку по с. Безруки Дергачівської громади на Харківщині. Унаслідок чого поранень зазнала цивільна жінка.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"20 лютого близько 11:00 збройні сили рф здійснили атаку FPV-дроном на оптоволокні по території с. Безруки  Дергачівської територіальної громади. Отримала поранення 68-річна мешканка Харкова, яка перебувала на вулиці", – ідеться у повідомленні відомтсва.

Потерпілу у стані середньої тяжкості госпіталізували.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

