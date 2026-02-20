Поранені 22-річна жінка та 27-річний чоловік. Їм надається уся необхідна допомога.

Керованими авіабомбами росіяни ударили по Комишувасі, зруйнувавши та пошкодивши житлові будинки.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Унаслідок ворожої атаки на Запорізький район поранені дві людини.

