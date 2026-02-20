Унаслідок ворожої атаки на Запорізький район поранені дві людини.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Керованими авіабомбами росіяни ударили по Комишувасі, зруйнувавши та пошкодивши житлові будинки.
Виникла пожежа у багатоквартирному будинку.
Поранені 22-річна жінка та 27-річний чоловік. Їм надається уся необхідна допомога.
- Раніше стало відомо, що унаслідок атаки росіян на Запорізький район поранений 73-річний чоловік. Загалом упродовж минулої доби окупанти завдали 652 удари по 33 населених пунктах області.