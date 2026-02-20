Bloomberg: експорт китайських дронів до Росії йде новим маршрутом через Таїланд

За 11 місяців 2025 року Росія імпортувала з Таїланду безпілотників на $125 млн.

Таїланд став новим транзитним маршрутом для постачання китайських дронів до Росії. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на аналіз офіційних торговельних даних.

За 11 місяців 2025 року Росія імпортувала з Таїланду безпілотників на $125 млн — це 88% усього тайського експорту дронів і у вісім разів більше, ніж роком раніше. Водночас Китай поставив до Таїланду БПЛА на $186 млн — майже весь обсяг імпорту цієї продукції країною.

Серед ключових імпортерів — компанії Skyhub Technologies та China Thai Corp. Остання у жовтні 2025 року потрапила під санкції Великої Британії за постачання технологій російській армії. Експорт формально не порушує законодавства Таїланду, оскільки декларування кінцевого використання дронів не є обов’язковим.

У Держдепартаменті США заявляють, що Китай забезпечує близько 80% товарів подвійного призначення, які Росія використовує у війні проти України. Пекін заперечує надання військової допомоги Москві.

Після посилення контролю за транзитом через ОАЕ та Казахстан Росія активніше використовує маршрути через країни Південно-Східної Азії.

Хоча загальний товарообіг між Таїландом і Росією залишається порівняно невеликим — 2,3 млрд доларів торік — економічні та культурні зв’язки між країнами посилюються. У 2024 році Таїланд відвідали рекордні 1,9 млн росіян. У першому кварталі 2025 року росіяни придбали тайської нерухомості більш ніж на 30 млн доларів.

Москва відкриває в Таїланді так званий «Російський дім» — культурно-мовний центр — та пропонує повністю оплачені стипендії для тайських студентів.

Попри те, що повномасштабна війна Росії проти України триває вже майже п’ять років, влада Таїланду зосереджена на залученні російських туристів та інвестицій, зазначають експерти.