З початку доби 20 лютого на фронті відбулося 51 боєзіткнення. Сили оборони України стримують наступ російських окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів, зокрема Красний Хутір, Хрінівка Чернігівської області; Товстодубове, Волфине, Рогізне, Старикове, Будки, Іскрисківщина Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення з ворогом. Ворог завдав двох авіаційних ударів, скинувши три керовані бомби, здійснив 34 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню. Підрозділи Збройних Сил України проводили активні дії, мали певні успіхи. На Південно-Слобожанському напрямку противник атакував у районі населеного пункту Вовчанські Хутори. Наразі спроби ворога просуватися вперед не спостерігаються. На Куп’янському напрямку противник один раз йшов вперед у бік Новоосинового. На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила чотири атаки на позиції українських захисників в районі Зарічного та у бік Дробишевого й Лиману. Наразі тривають три боєзіткнення. На Слов’янському напрямку окупанти намагалися просунутися на позиції наших військ в районі Ямполя та у бік Рай-Олександрівки. Одна атака триває. На Краматорському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано. На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили десять наступальних дій поблизу Плещіївки, Русиного Яру та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Бересток, Новопавлівка. Тривають три боєзіткнення. На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новоолександрівки. Сили оборони стримують ворога, уже зупинено 13 атак. На Олександрівському напрямку ворог намагався просунутися на позиції наших військ, у районі Степового. Авіаудару керованими авіабомбами зазнала Великомихайлівка. На Гуляйпільському напрямку відбулося десять атак окупантів – у районах Гуляйполя, Загірного та у бік Оленокостянтинівки, Залізничного й Святопетрівки. П’ять штурмів наразі тривають. Ворожих авіаударів зазнали Верхня Терса, Залізничне, Гірке, Гуляйпільське, Чарівне. На Оріхівському напрямку окупанти атакували двічі. Боєзіткнення відбувалися в районах Степового та Малих Щербаків. На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.