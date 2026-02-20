Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
ГоловнаСуспільствоВійна

ООН: понад 5 тисяч українських жінок та дівчат загинули за 4 роки російської агресії в Україні

Ще 14 тисяч – отримали поранення.

ООН: понад 5 тисяч українських жінок та дівчат загинули за 4 роки російської агресії в Україні
Фото: Facebook/Aris Messinis

За чотири роки повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинули понад 5 тисяч українських жінок та дівчат, ще близько 14 тисяч отримали поранення. 

Про це йдеться у звіті "Вплив скорочення іноземної допомоги на права жінок та організації, очолювані жінками, в Україні", оприлюдненому на сайті організації ООН Жінки.

Зазначається, що 2025 рік став найсмертоноснішим для українок від початку повномасштабної війни. У звіті наголошується, що реальна кількість жертв, імовірно, є значно більшою через складність збору повної інформації в умовах бойових дій та тимчасової окупації окремих територій.

У документі підкреслюється, що скорочення міжнародного фінансування організацій, очолюваних жінками, а також структур, які захищають права жінок під час війни, "руйнує системи захисту на передовій та змушує рятувальні служби для жінок та дівчат скорочуватися або закриватися".

За поточного рівня підтримки кожна третя така організація може припинити діяльність упродовж шести місяців. Уже у 2026 році щонайменше 63 тисячі українок ризикують залишитися без життєво необхідних послуг.

Найбільш уразливими залишаються жінки, які проживають у прифронтових громадах та віддалених селах, літні жінки, а також жінки й дівчата з інвалідністю.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies