ООН: понад 5 тисяч українських жінок та дівчат загинули за 4 роки російської агресії в Україні

За чотири роки повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинули понад 5 тисяч українських жінок та дівчат, ще близько 14 тисяч отримали поранення.

Про це йдеться у звіті "Вплив скорочення іноземної допомоги на права жінок та організації, очолювані жінками, в Україні", оприлюдненому на сайті організації ООН Жінки.

Зазначається, що 2025 рік став найсмертоноснішим для українок від початку повномасштабної війни. У звіті наголошується, що реальна кількість жертв, імовірно, є значно більшою через складність збору повної інформації в умовах бойових дій та тимчасової окупації окремих територій.

У документі підкреслюється, що скорочення міжнародного фінансування організацій, очолюваних жінками, а також структур, які захищають права жінок під час війни, "руйнує системи захисту на передовій та змушує рятувальні служби для жінок та дівчат скорочуватися або закриватися".

За поточного рівня підтримки кожна третя така організація може припинити діяльність упродовж шести місяців. Уже у 2026 році щонайменше 63 тисячі українок ризикують залишитися без життєво необхідних послуг.

Найбільш уразливими залишаються жінки, які проживають у прифронтових громадах та віддалених селах, літні жінки, а також жінки й дівчата з інвалідністю.