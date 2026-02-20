Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Спротив: росіяни на ТОТ Запоріжжя готують новий механізм мобілізації чоловіків

У РФ спостеріагається кадровий дефіцит на ТОТ Запоріжжя бракує близько 20% особового складу МНС, у Херсонській – понад 51%.

Спротив: росіяни на ТОТ Запоріжжя готують новий механізм мобілізації чоловіків
Фото: Центр нацспротиву

В Росії заявили про створення спеціального пожежного підрозділу для "захисту" Запорізької АЕС.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Йдеться про 211 осіб у структурі Федеральної протипожежної служби МНС, формування якого заплановане на 2027–2028 роки. Паралельно в МНС відкрито визнають кадровий дефіцит – у Запорізькій області бракує близько 20% особового складу, у Херсонській – понад 51%", – ідеться у повідомленні.

За словами ЦНС, в окупаційних структурах очікують посилення набору до підрозділів МНС на тимчасово окупованих територіях. "Формально йдеться про "службу порятунку" та "цивільний захист", однак фактично це може стати ще одним каналом залучення чоловіків призовного віку до системи силових структур рф", – наголошують у спротиві.

Окрему увагу привертає заява керівництва МНС про щорічне направлення до пожежних підрозділів до 5 тисяч військовослужбовців строкової служби. Така практика створює ризик подальшого переведення особового складу до інших структур, зокрема підрозділів ЗС РФ, у разі потреби.

"Таким чином служба в підрозділах МНС на ТОТ може стати проміжним етапом у ширшій системі мобілізаційного ресурсу – під виглядом “рятувальної служби” формується кадровий резерв, який у будь-який момент може бути переорієнтований на військові завдання", – зазначають у ЦНС.

