У РФ спостеріагається кадровий дефіцит на ТОТ Запоріжжя бракує близько 20% особового складу МНС, у Херсонській – понад 51%.

В Росії заявили про створення спеціального пожежного підрозділу для "захисту" Запорізької АЕС.

Про це інформує Центр національного спротиву.



"Йдеться про 211 осіб у структурі Федеральної протипожежної служби МНС, формування якого заплановане на 2027–2028 роки. Паралельно в МНС відкрито визнають кадровий дефіцит – у Запорізькій області бракує близько 20% особового складу, у Херсонській – понад 51%", – ідеться у повідомленні.

За словами ЦНС, в окупаційних структурах очікують посилення набору до підрозділів МНС на тимчасово окупованих територіях. "Формально йдеться про "службу порятунку" та "цивільний захист", однак фактично це може стати ще одним каналом залучення чоловіків призовного віку до системи силових структур рф", – наголошують у спротиві.

Окрему увагу привертає заява керівництва МНС про щорічне направлення до пожежних підрозділів до 5 тисяч військовослужбовців строкової служби. Така практика створює ризик подальшого переведення особового складу до інших структур, зокрема підрозділів ЗС РФ, у разі потреби.

"Таким чином служба в підрозділах МНС на ТОТ може стати проміжним етапом у ширшій системі мобілізаційного ресурсу – під виглядом “рятувальної служби” формується кадровий резерв, який у будь-який момент може бути переорієнтований на військові завдання", – зазначають у ЦНС.