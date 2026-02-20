Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
ГоловнаСуспільствоПодії

На Київщині судитимуть 11 військових за розкрадання майже 75 тонн пального для ЗСУ

Діяли дві групи зловмисників.

На Київщині судитимуть 11 військових за розкрадання майже 75 тонн пального для ЗСУ
затримання зловмисників

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону направила до суду справи щодо двох груп військовослужбовців, які торгували дизельним пальним, призначеним для армії. 

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Загалом задокументували викрадення майже 75 тонн пального.

Перша група складалася з трьох військових із частини на Київщині, серед яких були начальники служби пального та складу. Вони викачували дизель із резервуарів і вивозили його для продажу. Аби непомітно виїжджати з території частини, зловмисники чіпляли на авто покупців військові номери та показували на КПП підроблені документи. Їх затримали «на гарячому» у вересні 2025 року під час продажу 23 тонн пального за 23,5 тисячі доларів.

Друга схема діяла у селищі Десна, де заступник начальника логістики однієї з частин організував групу з восьми осіб. Протягом кількох місяців вони створювали штучні «надлишки» пального через фіктивні документи. Військові виписували «дорожні листи» на вигадані відрядження та неіснуючі переміщення техніки, а списаний дизель продавали. Таким чином вони встигли реалізувати понад 50 тисяч літрів пального, завдавши державі збитків на 1,9 млн грн.

Наразі розслідування обох випадків завершили, а обвинувальні акти вже передали до суду. Усім фігурантам загрожує відповідальність за привласнення і збут військового майна в умовах воєнного стану.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies