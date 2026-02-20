На Київщині судитимуть 11 військових за розкрадання майже 75 тонн пального для ЗСУ

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону направила до суду справи щодо двох груп військовослужбовців, які торгували дизельним пальним, призначеним для армії.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Загалом задокументували викрадення майже 75 тонн пального.

Перша група складалася з трьох військових із частини на Київщині, серед яких були начальники служби пального та складу. Вони викачували дизель із резервуарів і вивозили його для продажу. Аби непомітно виїжджати з території частини, зловмисники чіпляли на авто покупців військові номери та показували на КПП підроблені документи. Їх затримали «на гарячому» у вересні 2025 року під час продажу 23 тонн пального за 23,5 тисячі доларів.

Друга схема діяла у селищі Десна, де заступник начальника логістики однієї з частин організував групу з восьми осіб. Протягом кількох місяців вони створювали штучні «надлишки» пального через фіктивні документи. Військові виписували «дорожні листи» на вигадані відрядження та неіснуючі переміщення техніки, а списаний дизель продавали. Таким чином вони встигли реалізувати понад 50 тисяч літрів пального, завдавши державі збитків на 1,9 млн грн.

Наразі розслідування обох випадків завершили, а обвинувальні акти вже передали до суду. Усім фігурантам загрожує відповідальність за привласнення і збут військового майна в умовах воєнного стану.