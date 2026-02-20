Міноборони повідомило, що у січні відновило права 135 військових та 25 членів їхніх сімей

Виплати, соціальні гарантії, документи – ухвалено відповідні рішення, посадових осіб притягнуто до відповідальності. Це результат перевірок і розслідувань, проведених Головним управлінням захисту прав військовослужбовців.

Упродовж січня Міністерство оборони України через Головне управління захисту прав військовослужбовців системно реагувало на звернення захисників і членів їхніх сімей. Понад сотню заяв, скарг і запитів стали підставою для конкретних рішень – від поновлення порушених прав до притягнення посадових осіб до відповідальності.

Як зазначає Міноборони, за місяць фахівці управління опрацювали 600 звернень. У результаті було відновлено права 135 військовослужбовців та 25 членів їхніх сімей. Для перевірки можливих порушень ініційовано 15 службових розслідувань, а також проведено виїзні перевірки безпосередньо у військових частинах. За їхніми підсумками окремих посадових осіб притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Найчастіше військові та їхні родини звертаються з питань грошового забезпечення і додаткових виплат, медичної допомоги та проходження ВЛК, умов і порядку проходження служби, а також дотримання військової дисципліни – зокрема належного розгляду рапортів командирами.

Подати звернення військовослужбовці та члени їхніх сімей можуть у зручний спосіб:

електронною поштою: надішліть лист на адресу: [email protected];

поштовим зв’язком (письмово): на адресу: 03168, м. Київ, проспект Повітряних Сил, 6;

на «гарячу лінію» Міноборони за коротким номером 1512.

Минулого року Головне управління захисту прав військовослужбовців опрацювало понад 7 600 запитів і звернень, вдалося поновити права 2 734 військовослужбовцям та членам їхніх сімей. Це майже втричі більше, ніж у попередньому році.