Сили оборони уразили пункти управління, склади і райони зосередження окупантів на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили у Генштабі.

"У рамках системних та планомірних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора, Сили оборони України продовжують завдавати точкових ударів по критично важливих об’єктах ворога", – розповіли там.

Одразу кілька цілей уразили на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Зокрема, під удари потрапили пункт управління БпЛА в районі Златополя, склад матеріально-технічних засобів (р-н н.п. Богданівка) та ремонтна база окупантів у районі Розівки. Також наші воїни били по району зосередження живої сили противника поблизу Степногірська.

У районі Любимівки та на Тендрівській косі, що на території тимчасово окупованої Херсонщини, уражено командно-спостережний пункт та зосередження живої сили агресора.

Також Сили оборони уразили два склади матеріально-технічних засобів: один у районі Лобанового (ТОТ АР Крим), інший – у районі Можняківки на тимчасово окупованій Луганщині.

Втрати ворога та масштаби завданих збитків уточнюються.

"Сили оборони України продовжують методично виснажувати бойові спроможності агресора та руйнувати його воєнний потенціал", – наголосили у Генштабі.