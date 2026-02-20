Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Сили оборони уразили пункти управління, склади і райони зосередження окупантів

Оборонці уразили цілі ворога на тимчасово окупованих землях.

Сили оборони уразили пункти управління, склади і райони зосередження окупантів
Фото: Генштаб

Сили оборони уразили пункти управління, склади і райони зосередження окупантів на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили у Генштабі. 

"У рамках системних та планомірних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора, Сили оборони України продовжують завдавати точкових ударів по критично важливих об’єктах ворога", – розповіли там. 

Одразу кілька цілей уразили на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Зокрема, під удари потрапили пункт управління БпЛА в районі Златополя, склад матеріально-технічних засобів (р-н н.п. Богданівка) та ремонтна база окупантів у районі Розівки. Також наші воїни били по району зосередження живої сили противника поблизу Степногірська.

У районі Любимівки та на Тендрівській косі, що на території тимчасово окупованої Херсонщини, уражено командно-спостережний пункт та зосередження живої сили агресора.

Також Сили оборони уразили два склади матеріально-технічних засобів: один у районі Лобанового (ТОТ АР Крим), інший – у районі Можняківки на тимчасово окупованій Луганщині.

Втрати ворога та масштаби завданих збитків уточнюються. 

"Сили оборони України продовжують методично виснажувати бойові спроможності агресора та руйнувати його воєнний потенціал", – наголосили у Генштабі. 

  • Нещодавно Сили оборони уразили російську пускову установку ЗРК С-300 в районі Маріуполя на ТОТ Донеччини.
