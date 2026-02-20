Сили оборони уразили пункти управління, склади і райони зосередження окупантів на тимчасово окупованих територіях.
"У рамках системних та планомірних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора, Сили оборони України продовжують завдавати точкових ударів по критично важливих об’єктах ворога", – розповіли там.
Одразу кілька цілей уразили на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Зокрема, під удари потрапили пункт управління БпЛА в районі Златополя, склад матеріально-технічних засобів (р-н н.п. Богданівка) та ремонтна база окупантів у районі Розівки. Також наші воїни били по району зосередження живої сили противника поблизу Степногірська.
У районі Любимівки та на Тендрівській косі, що на території тимчасово окупованої Херсонщини, уражено командно-спостережний пункт та зосередження живої сили агресора.
Також Сили оборони уразили два склади матеріально-технічних засобів: один у районі Лобанового (ТОТ АР Крим), інший – у районі Можняківки на тимчасово окупованій Луганщині.
Втрати ворога та масштаби завданих збитків уточнюються.
"Сили оборони України продовжують методично виснажувати бойові спроможності агресора та руйнувати його воєнний потенціал", – наголосили у Генштабі.
- Нещодавно Сили оборони уразили російську пускову установку ЗРК С-300 в районі Маріуполя на ТОТ Донеччини.