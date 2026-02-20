Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
В Офісі президента заперечили доручення Зеленського готуватися воювати ще три роки

Ця інформація є фейком, сказав Дмитро Литвин. 

В Офісі президента заперечили доручення Зеленського готуватися воювати ще три роки
Зеленський проводить розмову з Віткоффом та Кушнером, 14 лютого 2026
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський не давав доручень воювати ще три роки, повідомив його радник Дмитро Литвин у коментарі журналістам. Інформацію про таке доручення з посиланням на журналіста The Wall Street Journal поширили анонімні телеграм-канали. 

У повідомленні йшлося, нібито президент дав відповідне доручення через "провал" переговорів. Литвин заявив, що ні зустрічі з радниками, ні подібних вказівок не було.

"Не було ані такої розмови з радниками і негативу про переговори, ані такого завдання про «війну ще на три роки»", – сказав він. 

Поширені дані він назвав фейком. 

﻿
