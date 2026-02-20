В Офісі президента заперечили доручення Зеленського готуватися воювати ще три роки

Ця інформація є фейком, сказав Дмитро Литвин.

Президент Володимир Зеленський не давав доручень воювати ще три роки, повідомив його радник Дмитро Литвин у коментарі журналістам. Інформацію про таке доручення з посиланням на журналіста The Wall Street Journal поширили анонімні телеграм-канали.

У повідомленні йшлося, нібито президент дав відповідне доручення через "провал" переговорів. Литвин заявив, що ні зустрічі з радниками, ні подібних вказівок не було.

"Не було ані такої розмови з радниками і негативу про переговори, ані такого завдання про «війну ще на три роки»", – сказав він.

Поширені дані він назвав фейком.