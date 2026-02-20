Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаСуспільствоПодії

До суду передано справу екснардепа щодо схеми легалізації 20 млн грн через держоблігації

За даними слідства, суть схеми полягала у багаторазовому перепродажі підконтрольними структурами одних і тих самих цінних паперів.

До суду передано справу екснардепа щодо схеми легалізації 20 млн грн через держоблігації
Фото: Офіс генпрокурора

Прокурори Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт щодо народного депутата VIII скликання. Йому інкримінують пособництво у маніпулюванні на фондовому ринку та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 222-1; ч. 3 ст. 209 КК України).

Як зазначає Офіс генпрокурора, перебуваючи на посаді заступника голови парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності, він разом із представниками приватних компаній штучно створив інвестиційний прибуток через операції з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП).

Суть схеми полягала у багаторазовому перепродажі підконтрольними структурами одних і тих самих цінних паперів. Такі угоди не приносили реального доходу, а лише створювали в документах вигляд отримання інвестиційного прибутку, який за законом не оподатковується. Насправді власник цінних паперів не змінювався, а кошти рухалися між пов’язаними компаніями.

За даними слідства, у результаті було штучно сформовано понад 20 млн грн інвестиційного «прибутку». Ці гроші надійшли на рахунок обвинуваченого, після чого він зняв їх готівкою, як нібито законне джерело доходів.

3 січня 2026 року за запитом Офісу Генерального прокурора екснардепа затримали на території Німеччини. За інформацією джерел Суспільного, йдеться про уродженця Вінниччини Руслана Демчака.

﻿
