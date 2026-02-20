До суду передано справу екснардепа щодо схеми легалізації 20 млн грн через держоблігації

За даними слідства, суть схеми полягала у багаторазовому перепродажі підконтрольними структурами одних і тих самих цінних паперів.

Прокурори Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт щодо народного депутата VIII скликання. Йому інкримінують пособництво у маніпулюванні на фондовому ринку та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 222-1; ч. 3 ст. 209 КК України).

Як зазначає Офіс генпрокурора, перебуваючи на посаді заступника голови парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності, він разом із представниками приватних компаній штучно створив інвестиційний прибуток через операції з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП).

Суть схеми полягала у багаторазовому перепродажі підконтрольними структурами одних і тих самих цінних паперів. Такі угоди не приносили реального доходу, а лише створювали в документах вигляд отримання інвестиційного прибутку, який за законом не оподатковується. Насправді власник цінних паперів не змінювався, а кошти рухалися між пов’язаними компаніями.

За даними слідства, у результаті було штучно сформовано понад 20 млн грн інвестиційного «прибутку». Ці гроші надійшли на рахунок обвинуваченого, після чого він зняв їх готівкою, як нібито законне джерело доходів.

3 січня 2026 року за запитом Офісу Генерального прокурора екснардепа затримали на території Німеччини. За інформацією джерел Суспільного, йдеться про уродженця Вінниччини Руслана Демчака.