ДБР завершило розслідування щодо командирів “Беркута” та повідомило про підозру начальнику Генштабу часів Януковича

Їм інкримінують організацію та сприяння умисним убивствам і заподіянню тілесних ушкоджень учасникам акцій протесту.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишніх командирів батальйонів Харківського та Львівського “Беркута”, а також помічника начальника штабу одного з цих підрозділів.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Їм інкримінують організацію та сприяння умисним убивствам і заподіянню тілесних ушкоджень учасникам акцій протесту.

Обвинувальний акт скерували до суду.

Слідство встановило, що 18 лютого 2014 року вище керівництво держави під виглядом проведення антитерористичної операції ухвалило рішення про силовий розгін Майдану в центрі Києва. Напередодні підрозділи “Беркута” додатково озброїли помповими рушницями та патронами, зокрема зі свинцевою картеччю і кулями, забороненими до застосування. Також використовувалися світлошумові гранати російського виробництва, які не проходили належної експертизи безпечності.

У ніч з 18 на 19 лютого 2014 року підрозділи “Беркута” з Харківської та Львівської областей під керівництвом обвинувачених разом з іншими силовиками неодноразово намагалися зачистити Майдан. Вони безпідставно застосували надмірну силу, спецзасоби та вогнепальну зброю. Унаслідок цих дій загинули 12 осіб, понад 130 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, зокрема вогнепальні.

Командир Львівського “Беркута”, який мав громадянство РФ, згодом був позбавлений українського громадянства. Помічник начальника штабу, за даними слідства, привласнив вогнепальну зброю та приховав її, намагаючись ускладнити проведення балістичних експертиз і роботу слідчих.

Суд обрав обвинуваченим запобіжні заходи. На їхнє майно накладено арешт для забезпечення відшкодування шкоди.

Крім того, слідчі ДБР заочно повідомили про підозру колишньому начальнику Генерального штабу, якого вважають учасником злочинної організації, створеної колишнім Президентом України у 2010–2014 роках.

За даними слідства, його призначили на посаду після відмови попереднього керівника Генштабу підписати накази про залучення ЗСУ до проведення так званої антитерористичної операції 19 лютого 2014 року. Після призначення він організував блокування урядового кварталу, використання військової техніки для перешкоджання акціям протесту, перевезення особового складу МВС та інші дії, спрямовані на обмеження права громадян на мирні зібрання.

Загалом до виконання цих завдань залучили щонайменше 1790 військовослужбовців.

Йому інкримінують участь у злочинній організації, перевищення влади, незаконне перешкоджання проведенню акцій протесту та дезертирство. Після подій лютого 2014 року він залишив територію України та переховується в державі-агресорі.