Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаСуспільствоЖиття

ДБР завершило розслідування щодо командирів “Беркута” та повідомило про підозру начальнику Генштабу часів Януковича

Їм інкримінують організацію та сприяння умисним убивствам і заподіянню тілесних ушкоджень учасникам акцій протесту.

ДБР завершило розслідування щодо командирів “Беркута” та повідомило про підозру начальнику Генштабу часів Януковича
Фото: EPA/UPG

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишніх командирів батальйонів Харківського та Львівського “Беркута”, а також помічника начальника штабу одного з цих підрозділів. 

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Їм інкримінують організацію та сприяння умисним убивствам і заподіянню тілесних ушкоджень учасникам акцій протесту.

Обвинувальний акт скерували до суду.

Слідство встановило, що 18 лютого 2014 року вище керівництво держави під виглядом проведення антитерористичної операції ухвалило рішення про силовий розгін Майдану в центрі Києва. Напередодні підрозділи “Беркута” додатково озброїли помповими рушницями та патронами, зокрема зі свинцевою картеччю і кулями, забороненими до застосування. Також використовувалися світлошумові гранати російського виробництва, які не проходили належної експертизи безпечності.

У ніч з 18 на 19 лютого 2014 року підрозділи “Беркута” з Харківської та Львівської областей під керівництвом обвинувачених разом з іншими силовиками неодноразово намагалися зачистити Майдан. Вони безпідставно застосували надмірну силу, спецзасоби та вогнепальну зброю. Унаслідок цих дій загинули 12 осіб, понад 130 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, зокрема вогнепальні.

Командир Львівського “Беркута”, який мав громадянство РФ, згодом був позбавлений українського громадянства. Помічник начальника штабу, за даними слідства, привласнив вогнепальну зброю та приховав її, намагаючись ускладнити проведення балістичних експертиз і роботу слідчих.

Суд обрав обвинуваченим запобіжні заходи. На їхнє майно накладено арешт для забезпечення відшкодування шкоди.

Крім того, слідчі ДБР заочно повідомили про підозру колишньому начальнику Генерального штабу, якого вважають учасником злочинної організації, створеної колишнім Президентом України у 2010–2014 роках.

За даними слідства, його призначили на посаду після відмови попереднього керівника Генштабу підписати накази про залучення ЗСУ до проведення так званої антитерористичної операції 19 лютого 2014 року. Після призначення він організував блокування урядового кварталу, використання військової техніки для перешкоджання акціям протесту, перевезення особового складу МВС та інші дії, спрямовані на обмеження права громадян на мирні зібрання.

Загалом до виконання цих завдань залучили щонайменше 1790 військовослужбовців.

Йому інкримінують участь у злочинній організації, перевищення влади, незаконне перешкоджання проведенню акцій протесту та дезертирство. Після подій лютого 2014 року він залишив територію України та переховується в державі-агресорі.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies