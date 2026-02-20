У заході також узяли участь 49 представників іноземних місій, акредитованих в Україні.

У День Героїв Небесної Сотні президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять загиблих учасників Революції Гідності, повідомив Офіс президента.

Володимир та Олена Зеленські поставили лампадки біля пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві, де відбулися масові розстріли учасників Революції Гідності в лютому 2014-го.

Президент і перша леді також віддали шану загиблим Героям Небесної Сотні біля їхніх портретів.

«Українці завжди захищають своє. Захищають незалежність. Гідність. Право на вільне життя. Саме народ виборов свободу для України. Звичайні люди, яким не байдуже, що буде з Україною та як житимуть українські діти. Памʼятаємо, чого це вартувало у 2014 році», – зазначили Володимир та Олена Зеленські в соцмережах.

Президент і перша леді закликали шанувати сміливість кожного учасника Революції Гідності та всіх, хто не пішов із Майдану, щоб Україна не залишилася без свободи.