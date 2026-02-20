На Харківщині ворожий дрон атакував евакуаційний підрозділ "Білі Янголи": загинули двоє поліцейських

Унаслідок ворожої атаки загинули працівники поліції Юлія Келеберда та Євген Калган, ще один поліцейськи зазнав поранень.

На Куп'янщині ворожий безпілотник атакував евакуаційний підрозділ "Білі Янголи" . Унаслідок атаки загинули двоє поліцейський, ще один співробітник зазнав поранень.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

"20 лютого під час виконання службових обов’язків у Куп’янському районі загинули працівники поліції Юлія Келеберда та Євген Калган. Ще один поліцейський отримав тілесні ушкодження", – ідеться у повідомленні.

Спецпризначенці підрозділу "Білі Янголи" вирушили для проведення евакуації цивільного населення.

Поблизу села Середній Бурлук ворожий дрон типу "Ланцет" атакував броньований автомобіль правоохоронців. Унаслідок удару двоє поліцейських отримали смертельні поранення та загинули на місці.

Фото: Поліція Харківської області

"Юлія Келеберда та Євген Калган долучилися до підрозділу "Білі Янголи" з моменту його створення. За їхніми плечима – численні виїзди до найнебезпечніших населених пунктів, десятки врятованих родин, евакуйованих дітей, літніх людей та осіб з інвалідністю. Вони неодноразово ризикували власним життям заради порятунку інших. На жаль, ця евакуація стала для них останньою…", – додають у поліції області.

У поліції додають, що у Юлії Келеберди залишилися батьки. У Євгена Калгана залишилися дружина, мати, 16-річний син та 7-річна донька.