Росіяни атакували Корабельний район Херсона, постраждала людина

54-річна жінка перебувала на вулиці під час обстрілу.

Російські окупанти атакували Корабельний район міста Херсон. Унаслідок атаки поранень зазнала цивільна жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 14:00 російські військові обстріляли Корабельний район Херсона. Під ворожий удар потрапила 54-річна жінка, яка перебувала на вулиці. Вона дістала уламкові поранення обличчя, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми", – зазначають в ОВА.

Постраждалу доставили до лікарні у середньому стані тяжкості.