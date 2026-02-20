Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Суд призначив довічне російському солдату за розстріл військовополонених

Також із засудженого стягнули 50 млн грн моральної шкоди на користь потерпілої.

Суд призначив довічне російському солдату за розстріл військовополонених
Засуджений до довічного росіянин
Фото: Телеграм Руслана Кравченка

Шевченківський районний суд Києва визнав військовослужбовця РФ винним у воєнному злочині та призначив йому довічне позбавлення волі.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко. 

Він розповів, що засуджений служив у 1-й роті морської піхоти 1-го батальйону 40-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту ЗС РФ.

У січні 2025 року під час боїв у Курській області він разом із іншими військовими облаштував засідку. Двоє українських захисників здалися в полон: склали зброю, підняли руки. Попри це, обвинувачений відкрив по них прицільний вогонь.Обидва військовополонені загинули.

Суд встановив, що жодної військової необхідності застосовувати силу не було, а засуджений усвідомлював злочинність наказу та міг відмовитися його виконувати.

Дії окупанта кваліфіковано за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб, що спричинило загибель осіб під захистом міжнародного гуманітарного права.

Суд також частково задовольнив цивільний позов: із засудженого стягнуто 50 млн грн моральної шкоди на користь потерпілої.

  • Служба безпеки України задокументувала обставини вбивства дев’ятьох українських військовополонених, яке, за даними слідства, скоїв військовослужбовець збройних сил РФ разом зі спільником на Курщині.
