Суд призначив довічне російському солдату за розстріл військовополонених

Також із засудженого стягнули 50 млн грн моральної шкоди на користь потерпілої.

Шевченківський районний суд Києва визнав військовослужбовця РФ винним у воєнному злочині та призначив йому довічне позбавлення волі.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Він розповів, що засуджений служив у 1-й роті морської піхоти 1-го батальйону 40-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту ЗС РФ.

У січні 2025 року під час боїв у Курській області він разом із іншими військовими облаштував засідку. Двоє українських захисників здалися в полон: склали зброю, підняли руки. Попри це, обвинувачений відкрив по них прицільний вогонь.Обидва військовополонені загинули.

Суд встановив, що жодної військової необхідності застосовувати силу не було, а засуджений усвідомлював злочинність наказу та міг відмовитися його виконувати.

Дії окупанта кваліфіковано за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб, що спричинило загибель осіб під захистом міжнародного гуманітарного права.

Суд також частково задовольнив цивільний позов: із засудженого стягнуто 50 млн грн моральної шкоди на користь потерпілої.