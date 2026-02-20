Серед потенційних цілей був заступник Голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Правоохоронці України та Молдови зірвали нову спробу росіян здійснити серію замовних вбивств у нашій державі. Завдяки масштабній спецоперації під кодовою назвою "Енігма 2.0" на території обох країн нейтралізували оперативно-бойову групу РФ, яка готувала ліквідацію відомих осіб в Україні.

Про це розповіли у Нацполіції, СБУ, та головний прокурор України Руслан Кравченко.

За словами Кравченка, жертвами мали стати відомі в Україні люди, зокрема, один із них − представник з питань стратегічної комунікації ГУР МОУ, заступник Голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Серед осіб, яких планували ліквідувати – відомий журналіст, внесений у Росії до списку "екстремістів" та оголошений у розшук, один із керівників державного стратегічного підприємства, чинні військовослужбовці Головного управління розвідки Міноборони України, у томі числі бійці Іноземного Легіону ГУР, ССО, а також громадський активіст, вихідець із РФ, що зайняв проукраїнську позицію.

Фото: Нацполіція Переписка найманців

Для ліквідації потенційних жертв фігуранти розробляли різні варіанти замахів: від розстрілів впритул до підриву автомобілів. За задумом ворожих спецслужб, резонансні вбивства мали на меті посіяти страх, деморалізувати суспільство, створити відчуття незахищеності та дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні.

У поліції розповіли, що завербовані агенти на території нашої держави збирали детальну інформацію про потенційні "об’єкти": місця проживання та роботи, маршрути пересування, місця перебування, а також опрацьовували можливі способи вчинення вбивства. Після цього вони чекали вказівок від куратора, який підтримував зв'язок з російськими спецслужбістами.

Фото: Нацполіція Операція із затримання російських найманців

Організатором та координатором агентурно-бойової групи виявися 34-річний громадянин Молдови. За наявною інформацією, раніше він відбував покарання у РФ, де був завербований спецслужбами. Після повернення до Молдови підтримував проросійське угруповання, діяльність якого була спрямована на дестабілізацію країни та організацію масових протестів у 2022-2023 роках.

Агент сформував ієрархічну структуру та залучив помічників-співвітчизників віком до 25 років. Вони вербували молодих хлопців, здебільшого тих, хто навчався у військових навчальних закладах, для виконання завдань ворожих спецслужб за кордоном.

У подальшому агентів розподіляли на групи. Перша з них відстежувала місця перебування та розпорядок дня потенційних жертв, друга – "кілери", які мали здійснити замовні вбивства. Далі російську агентуру перекидали в Україну під виглядом туристів, а потім розосереджували по орендованих оселях у різних регіонах нашої держави.

Фото: Нацполіція Один із затриманих у результаті спецоперації

Встановлено, що агенти перебували на постійному зв’язку з резидентом, а гроші на підготовку замахів отримували через криптогаманці та банківські картки зарубіжних фінустанов.

Щоб стежити за "цілями", агенти прикидалися кур’єрами сервісів доставки, які здійснювали фото-, відеофіксацію об’єктів замаху, позначали їхні геолокації на гугл-картах і "звітували" резиденту.

Фото: СБУ Посвідчення однієї із агенток

Комунікація між учасниками здійснювалася через закриті канали зв’язку. Для ускладнення відстеження фінансових операцій грошові перекази проводилися через криптогаманці. За виконання замовних убивств представники спецслужб РФ обіцяли винагороду у розмірі сотень тисяч доларів. За ліквідацію кадрового офіцера ГУР МО спецслужби ворога обіцяли заплатити 100 000 доларів.

Правоохоронці провели скоординовану спецоперацію на території двох держав.

19 лютого співробітники ДСР та ГСУ Нацполіції спільно із співробітниками Національного інспекторату розслідувань Генерального інспекторату поліції Молдови за процесуального керівництва Прокуратури з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ Республіки Молдова і за участю спецпідрозділу «Фулджер», провели спільні заходи на території Молдови. Затримали 34-річного куратора агентурно-бойової групи, а також осіб, причетних до агентурної мережі.

В України одночасно поліцейські, працівники контррозвідки СБУ за сприяння працівників власної безпеки ГУР МО та за силової підтримки відділу силового забезпечення ДСР Нацполіції провели обшуки в Києві та Одесі. Вилучили засоби зв’язку, зброю, техніку та інші речові докази. Затримали учасників агентурної групи. Кравченко зазначив, що в Україні затримано 7 осіб. Паралельно невідкладні слідчі дії проводилися на території Молдови, затримали ще 3 осіб.

Усі заходи в межах цієї спецоперації проводилися під егідою Європолу та Інтерполу.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (готування до умисного вбивства на замовлення);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій керівника та учасників ворожого осередку.

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.