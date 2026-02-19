На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Голову районного суду на Волині судитимуть за шахрайство і підбурювання до хабара

Організовував винесення «потрібного» рішення у цивільній справі про поділ майна подружжя.

Фото: fainemisto.tv

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо голови одного з районних судів Волинської області та його спільника. 

Як повідомила пресслужба САП, посадовця і його знайомого-посередника звинувачують у підбурюванні до надання хабара та заволодінні коштами шляхом обману. Справу розслідували детективи НАБУ.

За даними слідства, голова суду разом із посередником переконали представника позивача надати гроші нібито для передачі іншому судді. Йшлося про винесення «потрібного» рішення у цивільній справі про поділ майна подружжя. Щоб виглядати переконливо, голова суду, користуючись своїм службовим становищем, передавав через посередника актуальні відомості про хід судового розгляду цієї справи.

Насправді фігуранти не збиралися передавати гроші колезі. Одразу після отримання коштів, що відбувалося під контролем правоохоронних органів, голова суду та його спільник привласнили суму та розподілили її між собою, додали в САП.

Зловмисники отримали підозри у замаху на надання хабара, підбурюванні до злочину та шахрайстві у великих розмірах. Наразі матеріали справи передали до суду для розгляду по суті.

