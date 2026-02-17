Ексзаступника міністра соціальної політики судитимуть у справі про розробку непрацюючого ПЗ

Йдеться про систему "E-social", за розробку якої заплатили 23,7 млн грн, і яку так і не ввели в експлуатацію.

Прокурори Київської міської прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника міністра соціальної політики, який наразі обіймає посаду радника Міністра соціальної політики України.

Як розповіли у Київській міській прокуратурі, його судитимуть службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України в редакції статті, чинній до 01.07.2020).

Встановили, що у 2018 році міністерство соціальної політики України в особі заступника міністра та Консорціум у складі чотирьох компаній підписали договір на розробку програмного забезпечення для міністерства. Система "E-social" мала об'єднати усю інформацію про соціальні виплати, допомоги, пільги та субсидії.

За розроблене програмне забезпечення у 2018 та 2019 році розробнику заплатили майже 23,7 млн гривень. Згодом з’ясувалося, що програма не відповідає вимогам чинного законодавства та розроблена не до кінця, тому її так і не використовували.

У 2021 році дія договору була припинена. Надалі у 2024 році аудиторська служба встановила, що Мінсоцполітики в особі заступника міністра уклало договір на розробку цієї програми з порушеннями, і відомство від початку мало відхилити пропозицію Концорціуму.

Судово-економічна експертиза встановила завдання збитків на суму майже 23,7 млн гривень. Гроші на цю програму виділив Світовий банк в рамках проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України", і повернути їх уряд України має з відсотками.

У листопаді 2025 року колишньому посадовцю повідомили про підозру. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.