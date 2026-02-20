В Одесі чоловік за $10 тис обіцяв "посаду в СБУ"

Таку посаду обіцяв киянин, який не мав жодного стосунку до відомства.

В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який пропонував за 10 000 доларів працевлаштування "позаштатним співробіником" СБУ і обіцяв "клієнту" уникнення мобілізації.

Про це розповіли у Нацполіції.

Зазначається, що вигадав схему 44-річний киянин. Чоловік вирішив попрацювати рекрутером нібито для силового відомства. Як з’ясувалося, ділок запропонував військовозобов’язаному працевлаштувати його на посаду "позаштатного агента" до одного із підрозділів СБУ. Це начебто забезпечило б бронювання та можливість безперешкодно пересуватися країною та уникнути контролю ТЦК.

"При цьому жодних посадових обов’язків, як і зарплатні", – розповіли у поліції.

Ділок пообіцяв видати "клієнту" нібито службове посвідчення та щомісячно надавати листи відрядження про виконання уявних службових завдань на території Одеської області. Так чоловік зможе залишитися за місцем свого мешкання, а не переїжджати до іншої області. Для переконливості надсилав фото документів, візуально схожих на посвідчення відомства.

Фото: Нацполіція Фото "посвідчення" який надсилав організатор схеми

Вартість такої "послуги" чоловік оцінив у 10 000 доларів і зазначив, що це – "подяка" для впливових людей відомства, які і допоможуть із зарахуванням чоловіка до штату. Запевняв, що нібито має міцні зв’язки в СБУ та може прискорити мобілізацію до армії, а тому зволікати з оплатою не варто.

На зустріч, яка відбувалася під контролем оперативників ДВБ, ділок для переконливості прийшов у формі військового зразка. "Клієнт" передав йому гонорар, після чого фігуранта затримали правоохоронці.

Наразі слідчі одеської поліції вже повідомили ділку про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. За зловживання впливом йому загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.