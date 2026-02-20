На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
ГоловнаПраво

В Одесі чоловік за $10 тис обіцяв "посаду в СБУ"

Таку посаду обіцяв киянин, який не мав жодного стосунку до відомства. 

В Одесі чоловік за $10 тис обіцяв "посаду в СБУ"
Затриманий киянин
Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який пропонував за 10 000 доларів працевлаштування "позаштатним співробіником" СБУ і обіцяв "клієнту" уникнення мобілізації.

Про це розповіли у Нацполіції

Зазначається, що вигадав схему 44-річний киянин. Чоловік вирішив попрацювати рекрутером нібито для силового відомства. Як з’ясувалося, ділок запропонував військовозобов’язаному працевлаштувати його на посаду "позаштатного агента" до одного із підрозділів СБУ. Це начебто забезпечило б бронювання та можливість безперешкодно пересуватися країною та уникнути контролю ТЦК. 

"При цьому жодних посадових обов’язків, як і зарплатні", – розповіли у поліції. 

Ділок пообіцяв видати "клієнту" нібито службове посвідчення та щомісячно надавати листи відрядження про виконання уявних службових завдань на території Одеської області. Так чоловік зможе залишитися за місцем свого мешкання, а не переїжджати до іншої області. Для переконливості надсилав фото документів, візуально схожих на посвідчення відомства.

Фото &quot;посвідчення&quot; який надсилав організатор схеми
Фото: Нацполіція
Фото "посвідчення" який надсилав організатор схеми

Вартість такої "послуги" чоловік оцінив у 10 000 доларів і зазначив, що це – "подяка" для впливових людей відомства, які і допоможуть із зарахуванням чоловіка до штату. Запевняв, що нібито має міцні зв’язки в СБУ та може прискорити мобілізацію до армії, а тому зволікати з оплатою не варто.

На зустріч, яка відбувалася під контролем оперативників ДВБ, ділок для переконливості прийшов у формі військового зразка. "Клієнт" передав йому гонорар, після чого фігуранта затримали правоохоронці. 

Наразі слідчі одеської поліції вже повідомили ділку про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. За зловживання впливом йому загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies