Найбільшою статтею пакету є закупівля нового обладнання для протиповітряної оборони малої дальності.

Швеція оголосила про 21-й пакет військової допомоги Україні на суму 12,9 мільярда крон (1,42 мільярда доларів), який включатиме засоби протиповітряної оборони, безпілотники, ракети великої дальності та боєприпаси.

Найбільшою статтею пакету є закупівля нового обладнання для протиповітряної оборони малої дальності вартістю 4,3 мільярда крон, повідомив міністр оборони Пол Йонсон.

З урахуванням цього пакета, що є частиною програми на 40 мільярдів крон на 2026 рік, загальний обсяг військової допомоги Швеції Україні з моменту російського вторгнення у 2022 році становить 103 мільярди крон.

“Ціль чітко визначена: нові системи протиповітряної оборони, далекобійні засоби та боєприпаси для задоволення найнагальніших оперативних потреб України”, – зазначив він у дописі на соціальній платформі X.

У новому пакеті близько 470 мільйонів доларів США виділено на сучасні засоби ППО малої дальності, зокрема артилерійські та ракетні системи, перехоплювачі, сенсори, засоби радіоелектронної боротьби та системи управління. Вони призначені для захисту критичної інфраструктури та цивільних об’єктів.

Приблизно 330 мільйонів доларів спрямовано на боєприпаси, включно з далекобійними артилерійськими снарядами, 40-мм зенітними снарядами та 120-мм мінометними мінами, а також на навчання та технічну підтримку. Швеція також забезпечує постачання запасних частин, ремонт та заміну раніше переданого майна.

Ще 620 мільйонів доларів посилять напрямки безпілотників великої дальності, безпілотних надводних апаратів, інноваційних проєктів та міжнародних фондів закупівель.

Окремо Стокгольм заявив, що планує надати гарантії Світовому банку на позику Україні в розмірі 2,5 мільярда крон, пише Reuters.