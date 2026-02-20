Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Люксові покупки та земля на Балі: майор тилу отримав ще одну підозру – у незаконному збагаченні

Раніше майор отримав підозру в одержанні неправомірної вигоди, шахрайстві та ухиленні від військової служби.

Люксові покупки та земля на Балі: майор тилу отримав ще одну підозру – у незаконному збагаченні
Підозрюваний майор
Фото: Офіс генпрокурора

Начальника продовольчої служби тилу однієї з бригад ДШВ ЗСУ підозрюють у незаконному збагаченні на понад 10 млн грн та купівлі землі на Балі, повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, з грудня 2023 року по жовтень 2024 року майор придбав активів на понад 10,3 млн грн. Ця сума значно перевищує його офіційні доходи і не підтверджена законними джерелами.

Лише на люксовий одяг і аксесуари він витратив близько 2,5 млн грн: понад 500 тис. грн у грудні 2023 року і ще більш як 2 млн грн упродовж 2024 року.

9 жовтня 2024 року військовий придбав право довгострокової оренди земельної ділянки на острові Балі в Індонезії за 187,3 тис. доларів (понад 7,7 млн грн за курсом НБУ).

У деклараціях за 2022–2024 роки він вказував лише незначні заощадження та офіційні доходи. Відомостей про дорогі активи не зазначав.

Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави майже 10 млн грн.

Раніше майору вже повідомляли про підозру в отриманні 10 тис. доларів за сприяння під час закупівель продуктів для військових. Слідство також перевіряє факти підписання актів на повний обсяг продукції при частковій поставці, постачання неякісних товарів та можливе привласнення частини продукції.

Крім того, у 2025 році він щонайменше 38 днів не виконував службові обов’язки, перебуваючи за кордоном або поза місцем служби, але продовжував отримувати премії — близько 156 тис. грн.

Під час обшуків вилучили 51 тис. доларів, 2,1 тис. євро, 201 тис. грн готівкою, автомобілі, документи на нерухомість, брендований одяг та аксесуари орієнтовною вартістю понад 8 млн грн, а також боргові розписки на 120 тис. доларів.

За даними прокуратури, у 2026 році в 22 провадженнях щодо зловживань під час оборонних закупівель підозри отримали 42 особи. Сума встановлених збитків — понад 3,4 млрд грн.

﻿
