Раніше майор отримав підозру в одержанні неправомірної вигоди, шахрайстві та ухиленні від військової служби.

Начальника продовольчої служби тилу однієї з бригад ДШВ ЗСУ підозрюють у незаконному збагаченні на понад 10 млн грн та купівлі землі на Балі, повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, з грудня 2023 року по жовтень 2024 року майор придбав активів на понад 10,3 млн грн. Ця сума значно перевищує його офіційні доходи і не підтверджена законними джерелами.

Лише на люксовий одяг і аксесуари він витратив близько 2,5 млн грн: понад 500 тис. грн у грудні 2023 року і ще більш як 2 млн грн упродовж 2024 року.

9 жовтня 2024 року військовий придбав право довгострокової оренди земельної ділянки на острові Балі в Індонезії за 187,3 тис. доларів (понад 7,7 млн грн за курсом НБУ).

У деклараціях за 2022–2024 роки він вказував лише незначні заощадження та офіційні доходи. Відомостей про дорогі активи не зазначав.

Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави майже 10 млн грн.

Раніше майору вже повідомляли про підозру в отриманні 10 тис. доларів за сприяння під час закупівель продуктів для військових. Слідство також перевіряє факти підписання актів на повний обсяг продукції при частковій поставці, постачання неякісних товарів та можливе привласнення частини продукції.

Крім того, у 2025 році він щонайменше 38 днів не виконував службові обов’язки, перебуваючи за кордоном або поза місцем служби, але продовжував отримувати премії — близько 156 тис. грн.

Під час обшуків вилучили 51 тис. доларів, 2,1 тис. євро, 201 тис. грн готівкою, автомобілі, документи на нерухомість, брендований одяг та аксесуари орієнтовною вартістю понад 8 млн грн, а також боргові розписки на 120 тис. доларів.

За даними прокуратури, у 2026 році в 22 провадженнях щодо зловживань під час оборонних закупівель підозри отримали 42 особи. Сума встановлених збитків — понад 3,4 млрд грн.