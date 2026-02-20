На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Під сузірʼям Небесної Сотні

В морозному повітрі Революції Гідності народжувалася нова Україна — сильна, вільна і нескорена, в якій дбатимуть про верховенство права, демократію і свободу, європейський курс держави, боротьбу з корупцією, захист прав людини, оновлення влади, утвердження державної мови, національні інтереси, міжнародний авторитет.

Фото: Макс Требухов

Крізь чорний дим, вогнехреща, мороз та боротьбу кривавим світлом правди сходило трагічне сузірʼя Набесної Сотні - плинули у вічність наші янголи-охоронці, які віддали свої життя за Україну вільних, сильних і нескорених. Вони не мали броні, не шукали слави, але здобули безсмертя, повагу і шану.

Серед них був і Сергій Кемський, життя якого забрала снайперська куля 20 лютого 2014 року на Інститутській. Він, молодий учений і публіцист, заявляв про невідворотність війни з рашистами, які вже тоді за сприяння злочинної влади, що тікала до москви, кидали всі свої сили на придушення Євромайдану та його учасників, блокувала поступ до ЄС, вбивала молодь за бажання жити в демократичній, правовій, суверенній державі. Подвиг Героїв Небесної Сотні - це заповіт нації. Це - справжній дороговказ у запеклій боротьбі проти лютого ворога.

Сьогодні, коли Україна міцно тримає удар у війні за незалежність і територіальну цілісність, пам’ять про Героїв Небесної Сотні, кожного захисника держави — це наша совість, внутрішня міць і дух істини. Як висловилась Ірина Гурик, мати Героя Небесної Сотні Романа Гурика, «їхня жертва — це не тільки пам’ять. Це наша щоденна відповідальність». Тож будьмо гідними, відповідальними та незламними.

Вічна шана тим, хто тримає небо над Україною.

Герої не вмирають!

Тарас Кремінь Тарас Кремінь , Уповноважений із захисту державної мови (2020-2025), народний депутат України VIII скликання
