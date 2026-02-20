В морозному повітрі Революції Гідності народжувалася нова Україна — сильна, вільна і нескорена, в якій дбатимуть про верховенство права, демократію і свободу, європейський курс держави, боротьбу з корупцією, захист прав людини, оновлення влади, утвердження державної мови, національні інтереси, міжнародний авторитет.

Фото: Макс Требухов

Крізь чорний дим, вогнехреща, мороз та боротьбу кривавим світлом правди сходило трагічне сузірʼя Набесної Сотні - плинули у вічність наші янголи-охоронці, які віддали свої життя за Україну вільних, сильних і нескорених. Вони не мали броні, не шукали слави, але здобули безсмертя, повагу і шану.

Серед них був і Сергій Кемський, життя якого забрала снайперська куля 20 лютого 2014 року на Інститутській. Він, молодий учений і публіцист, заявляв про невідворотність війни з рашистами, які вже тоді за сприяння злочинної влади, що тікала до москви, кидали всі свої сили на придушення Євромайдану та його учасників, блокувала поступ до ЄС, вбивала молодь за бажання жити в демократичній, правовій, суверенній державі. Подвиг Героїв Небесної Сотні - це заповіт нації. Це - справжній дороговказ у запеклій боротьбі проти лютого ворога.

Сьогодні, коли Україна міцно тримає удар у війні за незалежність і територіальну цілісність, пам’ять про Героїв Небесної Сотні, кожного захисника держави — це наша совість, внутрішня міць і дух істини. Як висловилась Ірина Гурик, мати Героя Небесної Сотні Романа Гурика, «їхня жертва — це не тільки пам’ять. Це наша щоденна відповідальність». Тож будьмо гідними, відповідальними та незламними.

Вічна шана тим, хто тримає небо над Україною.

Герої не вмирають!