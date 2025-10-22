Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Зеленський: Україна готова до дипломатії, але віддавати свої території не буде

«Коли Росія буде готова до дипломатії, ми це побачимо», - зауважив глава держави.

Зеленський: Україна готова до дипломатії, але віддавати свої території не буде
Володимир Зеленський
Фото: скриншот відео

Україна готова переходити до дипломатії і припинення війни, але не буде поступатися територіями.

На цьому наголосив Володимир Зеленський під час пресконференції з главою шведського уряду Ульфом Крістерссоном 22 жовтня.

«Україна готова переходити до дипломатії, ми підтримуємо питання припинення вогню, але не за умов що ми повинні звідкись відходити даруючи агресору свою землю, свої території. Безумовно це не про кілометри, питання про домівки, про наших людей, про нашу історію. Це наша територіальна цілісність», - наголосив глава держави.

Президент сказав, що Україна «не бачить готовність Російської Федерації і всі ті дипломатичні потуги, які вона демонструє своїми дзвінками або меседжами – для того, щоби відкласти сильні рішення Америки і Європи». 

Зеленський згадав про ситуацію із санкціями, ракетами «Томагавк», коли Москва активізовувала свої заяви щодо дипломатичного врегулювання війни, аби не дати Києву можливості отримати додаткові важелі тиску.

«Коли Росія буде готова до переговорів, ми це побачимо», - сказав глава держави.

Зеленський додав, що наразі Україна наполягає на гарантіях безпеки від партнерів, які має фіналізувати «коаліція охочих». Президент зауважив, що про гарантії безпеки дві години говорив із лідером США Дональдом Трампом, а тепер будуть перемовини європейськими союзниками.

  • Під час зустрічі у Білому домі Трамп закликав українського колегу прийняти умови Росії для завершення війни, писало Financial Times із посиланням на джерела. Ліде США заявив, що Путін пригрозив «знищити Україну», якщо Київ не погодиться на нові умови. Трамп нібито вимагав, аби Київ віддав окупантам Донбас.
