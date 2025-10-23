Воєнна розвідка України за підтримки сил Руху визволення Кавказу провела операцію з ліквідації російських десантників у Ставрополі РФ. Відомо про щонайменше трьох загиблих.

Про це повідомляє ГУР МО.

Йдеться про військовослужбовців 247-го кавказького козачого полку військово-десантних військ Росії. Операцію вдалося реалізувати ввечері 22 жовтня за підтримки сил Руху визволення Кавказу.

У розвідці зазначають, що "гучна подія" сталася біля контрольно-пропускного пункту військової частини №54801 у самому центрі міста на вулиці Сєрова.

Солдати та офіцери цього підрозділу брали активну участь у бойових діях в Україні ще з 2014 року та "відзначилися" численними воєнними злочинами в ході повномасштабного вторгнення РФ.

"ГУР МО України нагадує – за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", – зазначили в розвідці.