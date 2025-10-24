Німеччина виділила 60 млн євро на підтримку енергетики України

Німеччина виділила 60 млн євро для Фонду підтримки енергетики України, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що ці кошти допоможуть швидше постачати генератори, енергетичне обладнання та мобільні теплоелектростанції.

Свириденко подякувала за це рішення міністерці енергетики Німеччини Катеріні Райхе.

На зустрічі обговорили підготовку України до зими та зміцнення енергетичної стійкості. Домовилися створити спільну робочу групу з енергетики та розширити індустріальну співпрацю. У грудні в Берліні відбудеться українсько-німецький бізнес-форум, який може стати ефективним майданчиком для нових партнерств між нашими компаніями.

Запропонували Німеччині укласти міжурядову угоду для підтримки інвесторів — за моделлю, яку вже реалізують Данія, Нідерланди, Франція та Швейцарія. Також подякувала Німеччині за активну позицію щодо використання російських активів.

“Сьогодні макрофінансова підтримка є особливо важливою, і наші німецькі партнери підтримують будь-який шлях, який дозволить використати ці активи для допомоги Україні та якнайшвидше завершити війну”, — повідомила Свириденко.