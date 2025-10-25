Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Війна

Через російські удари по Лозовій без світла залишилися близько 25 тисяч абонентів

Також уночі армія РФ обстріляла енергетичний об’єкт у Чугуївському районі. 

Наслідки російського обстрілу, ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Сьогодні, 25 жовтня, росіяни вчергове обстріляли Харківщину, зокрема завдали ударів по Лозовій. Без світла залишилися близько 25 тисяч абонентів.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов. 

"Сьогодні вранці окупанти завдали ударів по м. Лозова, внаслідок чого знеструмлено близько 25 тисяч абонентів. Екстрені служби вже працюють над тим, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки та повернути населенню електропостачання", – зазначив він. 

Також уночі армія РФ обстріляла енергетичний об’єкт у Чугуївському районі. 

В обох випадках, попередньо, обійшлося без постраждалих. Відновлювальні роботи тривають.
﻿
