У неділю в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання

Зокрема графіки погодинних відключень будуть діяти з 09:00 до 22:00 — обсягом від 0.5 до 1 черги.

У неділю в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання
ілюстративне фото: відключення світла в Києві
Фото: EPA/UPG

Завтра, 26 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання, передає Укренерго. 

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень

  • з 09:00 до 22:00 — обсягом від 0.5 до 1 черги

Графіки обмежень потужності 

  • з 09:00 до 22:00 — для промислових споживачів

“Увага! Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!” — закликали енергетики.
