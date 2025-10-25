У неділю в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання

Зокрема графіки погодинних відключень будуть діяти з 09:00 до 22:00 — обсягом від 0.5 до 1 черги.

Завтра, 26 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання, передає Укренерго.

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень

з 09:00 до 22:00 — обсягом від 0.5 до 1 черги

Графіки обмежень потужності

з 09:00 до 22:00 — для промислових споживачів

“Увага! Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!” — закликали енергетики.