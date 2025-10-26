"Раптові підпали, неочікувані вибухи, ГУРкіт і бавовна посилюється і поширюється по всій території РФ. Далі буде більше..."

Протягом останнього тижня в Росії зросла кількість підпалів та електрощитових, релейних шаф на залізницях та інших складових інфраструктури, задіяної в забезпеченні війни проти України.

Про це Lb.ua повідомили джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Зазначається, що "раптові" пожежі на ключових вузлах російської логістики та електроживлення трапилися практично по всій території країни-агресорки. Зокрема, електрощитові, релейні шафи та вежі зв’язку лише за останній тиждень горіли у Москві, Іркутській області, у Вологді, Стерлітамаку, Калачинську, Піонерському, Зарічному, Красносєльє, Мраморному.

Як видно на оприлюдненому відео, учасники місцевого руху опору здійснюють підпали інфраструктури за допомогою гасу та інших легкозаймистих рідин, фіксуючи це на відео.

Унаслідок таких дій російська армія зазнає труднощів у логістиці.

"Раптові підпали, неочікувані вибухи, ГУРкіт і бавовна посилюється і поширюється по всій території РФ. Далі буде більше, інфраструктура горітиме яскравіше, а у домівках росіян навпаки - ставатиме темніше", - повідомляють представники руху опору.