За тиждень ворог випустив по Харківщині понад 20 КАБів і вбив двох людей

Внаслідок обстрілів постраждали 44 людини, серед них – два підлітки. 

За тиждень ворог випустив по Харківщині понад 20 КАБів і вбив двох людей
Фото: З відкритих джерел

Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 32 населені пункти Харківської області, серед них і Харків. Російська армія вбила у області двох людей. 

Як написав начальник ОВА Олег Синєгубов, унаслідок обстрілів постраждали 44 людини, серед них – 13-річний і 15-річний хлопці. Ще один чоловік постраждав внаслідок вибуху невідомого пристрою.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 22 КАБ;
  • 41 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 5 БпЛА типу «Молнія»;
  • 5 БпЛА типу «Ланцет».
  • 6 fpv-дронів;
  • 7 БпЛА (тип встановлюється).

Значних руйнувань окупанти завдали цивільній інфраструктурі Куп’янського району, де пошкоджено приватний будинок, 2 адмінбудівлі, 4 складські будівлі, магазин, 3 одиниці сільгосптехніки, 2 автомобілі.

Суттєві пошкодження є і у Лозівському районі: 7 приватних будинків, залізнична та енергетична інфраструктура, автомобіль.

У Харкові ворог пошкодив 2 багатоквартирні будинки, гуртожиток, 15 приватних будинків, дитячий садок, 3 будівлі, ресторан, інфраструктуру 5 цивільних підприємств, 16 автомобілів, 2 причепи, дорожню техніку.

Підрозділи ДСНС знешкодили 528 ворожих боєприпасів. 

На лінії фронту за тиждень відбулося 1061 бойове зіткнення.
