За тиждень ворог випустив по Харківщині понад 20 КАБів і вбив двох людей

Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 32 населені пункти Харківської області, серед них і Харків. Російська армія вбила у області двох людей.
Як написав начальник ОВА Олег Синєгубов, унаслідок обстрілів постраждали 44 людини, серед них – 13-річний і 15-річний хлопці. Ще один чоловік постраждав внаслідок вибуху невідомого пристрою.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 22 КАБ;
- 41 БпЛА типу «Герань-2»;
- 5 БпЛА типу «Молнія»;
- 5 БпЛА типу «Ланцет».
- 6 fpv-дронів;
- 7 БпЛА (тип встановлюється).
Значних руйнувань окупанти завдали цивільній інфраструктурі Куп’янського району, де пошкоджено приватний будинок, 2 адмінбудівлі, 4 складські будівлі, магазин, 3 одиниці сільгосптехніки, 2 автомобілі.
Суттєві пошкодження є і у Лозівському районі: 7 приватних будинків, залізнична та енергетична інфраструктура, автомобіль.
У Харкові ворог пошкодив 2 багатоквартирні будинки, гуртожиток, 15 приватних будинків, дитячий садок, 3 будівлі, ресторан, інфраструктуру 5 цивільних підприємств, 16 автомобілів, 2 причепи, дорожню техніку.
Підрозділи ДСНС знешкодили 528 ворожих боєприпасів.
На лінії фронту за тиждень відбулося 1061 бойове зіткнення.