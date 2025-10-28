Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський назвав західну зброю, яку Україна використовує для далекобійних ударів

Сили оборони планують продовжувати удари по російські нафтовій сфері. 

Зеленський назвав західну зброю, яку Україна використовує для далекобійних ударів
Президент Зеленський поставив автограф на поставленій Францією далекобійній ракеті SCALP
Фото: MBDA

90-95 % далекобійних уражень Україна здійснює зброєю власного виробництва. З європейської зброї для таких цілей використовують лише французько-британські Storm Shadow і SCALP. Британську модифікацію Storm Shadow застосовують у більшій кількості, SCALP – у меншій. 

Більше жодної зброї Європи Україна не застосовує, бо вона її не має. Про це президент Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами. 

“Ми вважаємо, що росіяни втратили потенціал у розмірі більше 20% від нафтопереробки, десь 22-27% свого палива, і тому були черги. Там є проблема. У них є нафтопереробна галузь, є відповідна кількість заводів. Ми вразили певну кількість заводів, у них впало це. Коли вони почали відновлювати і побачили черги машин, то перерозподілили обсяги по інших нафтопереробних заводах. Тому наше завдання абсолютно зрозуміле – продовжувати свою роботу на інші заводи, які почали збільшувати обсяг, особливо дизеля – те, що я бачу в аналітиці. І треба просто над цим щодня працювати. Нашим виробникам далекобійної зброї – виробляти, нам – постійно шукати гроші на це, і щодня працювати над послабленням «рускіх»”, – сказав він. 

Бойову авіацію Україна застосовує переважно для збиття ракет і дронів, а не для ударів по противнику. 

“Ми не можемо одночасно застосовувати навіть ту кількість, що в нас є. Комплексна історія. Щоб літак використовувався, треба, щоб ППО не діяла на такій відстані, що зіб’є літак. Я маю на увазі на території «рускіх» або на тимчасово окупованих територіях. Для того, щоб поставити відповідні речі, треба, щоб їхні КАБи не долітали у такій кількості. Щоб їхні КАБи не долітали у такій кількості, нам треба ППО, щоб їхній літак не міг піднятися і зі 100+ кілометрів стріляти по нас. Комплексне, складне завдання, яке поки що не має зв'язку з ракетами. Чому? Тому що є ракети «повітря-повітря», із такою дальністю, яка необхідна, нам їх не дають. Найбільше, що я можу випросити з літака – я над цим працюю з французами – це МІСА на 80 кілометрів, щоб ми могли її використовувати. Складно про такі речі домовитися. Тобто в нас є зброя, але вона ще не вся така, щоб забезпечувати ураження противника”, – пояснив він.

Для американських ракет Tomahawk, які Україна просить у США, теж потрібно комплексне застосування. 

“Ми бачимо застосування «томагавків» як однієї складової тієї чи іншої операції. Разом зі Storm Shadow, SCALP і з нашими дронами. І, до речі, американці це знають. Я їм показував операції, які би ми хотіли провести. Ми вважаємо, що це був би успіх для України, для цього нам потрібні «томагавки» як одна зі складових. Тому що є ціль, і є відповідні характеристики у «томагавків». Так само це стосується і інших ракет”, – сказав він.

  • Крилаті ракети повітряного базувнння Storm Shadow випускають у декількох модифікаціях. Збройні сили Франції та Британії мають на озброєнні ракети з дальністю до 560 км, але на експорт відправляють лише ті, які стріляють трохи більш ніж на 250 км. Основними цілями ракет є ворожі командні пункти, кораблі, підводні човни, мости і інші стратегічні пункти. Ці ракети Україні надають з 2023-го.
