Зеленський назвав західну зброю, яку Україна використовує для далекобійних ударів

90-95 % далекобійних уражень Україна здійснює зброєю власного виробництва. З європейської зброї для таких цілей використовують лише французько-британські Storm Shadow і SCALP. Британську модифікацію Storm Shadow застосовують у більшій кількості, SCALP – у меншій.

Більше жодної зброї Європи Україна не застосовує, бо вона її не має. Про це президент Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами.

“Ми вважаємо, що росіяни втратили потенціал у розмірі більше 20% від нафтопереробки, десь 22-27% свого палива, і тому були черги. Там є проблема. У них є нафтопереробна галузь, є відповідна кількість заводів. Ми вразили певну кількість заводів, у них впало це. Коли вони почали відновлювати і побачили черги машин, то перерозподілили обсяги по інших нафтопереробних заводах. Тому наше завдання абсолютно зрозуміле – продовжувати свою роботу на інші заводи, які почали збільшувати обсяг, особливо дизеля – те, що я бачу в аналітиці. І треба просто над цим щодня працювати. Нашим виробникам далекобійної зброї – виробляти, нам – постійно шукати гроші на це, і щодня працювати над послабленням «рускіх»”, – сказав він.

Бойову авіацію Україна застосовує переважно для збиття ракет і дронів, а не для ударів по противнику.

“Ми не можемо одночасно застосовувати навіть ту кількість, що в нас є. Комплексна історія. Щоб літак використовувався, треба, щоб ППО не діяла на такій відстані, що зіб’є літак. Я маю на увазі на території «рускіх» або на тимчасово окупованих територіях. Для того, щоб поставити відповідні речі, треба, щоб їхні КАБи не долітали у такій кількості. Щоб їхні КАБи не долітали у такій кількості, нам треба ППО, щоб їхній літак не міг піднятися і зі 100+ кілометрів стріляти по нас. Комплексне, складне завдання, яке поки що не має зв'язку з ракетами. Чому? Тому що є ракети «повітря-повітря», із такою дальністю, яка необхідна, нам їх не дають. Найбільше, що я можу випросити з літака – я над цим працюю з французами – це МІСА на 80 кілометрів, щоб ми могли її використовувати. Складно про такі речі домовитися. Тобто в нас є зброя, але вона ще не вся така, щоб забезпечувати ураження противника”, – пояснив він.

Для американських ракет Tomahawk, які Україна просить у США, теж потрібно комплексне застосування.

“Ми бачимо застосування «томагавків» як однієї складової тієї чи іншої операції. Разом зі Storm Shadow, SCALP і з нашими дронами. І, до речі, американці це знають. Я їм показував операції, які би ми хотіли провести. Ми вважаємо, що це був би успіх для України, для цього нам потрібні «томагавки» як одна зі складових. Тому що є ціль, і є відповідні характеристики у «томагавків». Так само це стосується і інших ракет”, – сказав він.

Крилаті ракети повітряного базувнння Storm Shadow випускають у декількох модифікаціях. Збройні сили Франції та Британії мають на озброєнні ракети з дальністю до 560 км, але на експорт відправляють лише ті, які стріляють трохи більш ніж на 250 км. Основними цілями ракет є ворожі командні пункти, кораблі, підводні човни, мости і інші стратегічні пункти. Ці ракети Україні надають з 2023-го.



