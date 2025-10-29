На Сумщині ворог пошкодив базу відпочинку

Люди не постраждали.

Сьогодні, 29 жовтня, російська армія атакувала Сумщину. Пошкоджена база відпочинку. Люди не постраждали.

Про це розповів секретар Сумської міської ради Артем Кобзар.

"Сьогодні зранку ворог знову атакував наше місто. Внаслідок удару БпЛА пошкоджено територію однієї з баз відпочинку", – написав він у телеграмі.

Загорілася будівля, пошкоджено шість будинків для відпочинку. Пожежу оперативно ліквідували.