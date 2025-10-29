Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині ворог пошкодив базу відпочинку

Люди не постраждали. 

На Сумщині ворог пошкодив базу відпочинку
Наслідки російського удару
Фото: Сумська міськрада

Сьогодні, 29 жовтня, російська армія атакувала Сумщину. Пошкоджена база відпочинку. Люди не постраждали.

Про це розповів секретар Сумської міської ради Артем Кобзар. 

"Сьогодні зранку ворог знову атакував наше місто. Внаслідок удару БпЛА пошкоджено територію однієї з баз відпочинку", – написав він у телеграмі. 

Загорілася будівля, пошкоджено шість будинків для відпочинку. Пожежу оперативно ліквідували.

  • Нещодавно російський дрон влучив у мікроавтобус на Сумщині. Тоді загинула людина, були поранені. 
