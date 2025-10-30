Росіяни поранили на Херсонщині 12 людей. Серед постраждалих – діти

Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині 5 травня 2025 року

Упродовж доби російські війська поранили 12 мешканців Херсонщини, зокрема двох дітей. Ворог атакував 43 населені пункти області.

Про це написав начальник ОВА Олександр Прокудін у телеграмі.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Чорнобаївка, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Новодмитрівка, Надіївка, Томина Балка, Розлив, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Іванівка, Новотягинка, Берислав, Урожайне, Садок, Нова Кубань, Безводне, Білоусове, Новоолександрівка, Золота Балка, Новорайськ, Червоний Маяк, Блакитне, Нововоронцовка, Осокорівка, Первомайське, Нова Шестірня, Бургунка, Ольгівка, Вірівка, Одрадокам'янка, Дудчани, Микільське, Саблуківка, Новокаїри, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 9 приватних будинків.

Також окупанти понівечили адмінбудівлю, церкву, стільникову вежу та приватні автомобілі.