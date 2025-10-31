В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
"Досить бігати від армії – час літати!" Сили безпілотних систем оголосили рекрутинг на 15000 вакансій

Доєднатися можна до будь-якого з 12 підрозділів. Командир обіцяє навчання і повне забезпечення дронами і боєприпасами. 

"Досить бігати від армії – час літати!" Сили безпілотних систем оголосили рекрутинг на 15000 вакансій
Мадяр
Фото: скриншот

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (“Мадяр”) 30 жовтня оголосив про набір добровольців. Наразі є понад 15 000 вакансій, половина з яких – цивільні спеціальності, які потрібні на фронті.

Це електроніки і програмісти, конструктори, проєктні менеджери, майстри “на всі руки”. Потрібні і оператори дронів, розповів “Мадяр” у зверненні. 

Він повідомив, що уже зараз СБС складають 2 % від всієї чисельності Сил оборони. Мета рекрутингу – збільшити кількість до 5 % та завдати ворогу ще більших втрат. 

Кожна третя верифікована знищена ціль – робота СБС. Дронарі СБС нищать окупантів на своїй землі і завдають далекобійних ударів по території росіян.

“Досить бігати від армії – час літати!” – закликав “Мадяр”. 

Дізнатися про те, як стати частиною Сил безпілотних систем, можна за посиланням.

  • Сили безпілотних систем як окремий рід військ створили цього року. Командувачем став Роберт Бровді, відомий під позивним "Мадяр", який сам починав як пілот БпЛА. 
