Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (“Мадяр”) 30 жовтня оголосив про набір добровольців. Наразі є понад 15 000 вакансій, половина з яких – цивільні спеціальності, які потрібні на фронті.
Це електроніки і програмісти, конструктори, проєктні менеджери, майстри “на всі руки”. Потрібні і оператори дронів, розповів “Мадяр” у зверненні.
Він повідомив, що уже зараз СБС складають 2 % від всієї чисельності Сил оборони. Мета рекрутингу – збільшити кількість до 5 % та завдати ворогу ще більших втрат.
Кожна третя верифікована знищена ціль – робота СБС. Дронарі СБС нищать окупантів на своїй землі і завдають далекобійних ударів по території росіян.
“Досить бігати від армії – час літати!” – закликав “Мадяр”.
Дізнатися про те, як стати частиною Сил безпілотних систем, можна за посиланням.
- Сили безпілотних систем як окремий рід військ створили цього року. Командувачем став Роберт Бровді, відомий під позивним "Мадяр", який сам починав як пілот БпЛА.