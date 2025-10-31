Доєднатися можна до будь-якого з 12 підрозділів. Командир обіцяє навчання і повне забезпечення дронами і боєприпасами.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (“Мадяр”) 30 жовтня оголосив про набір добровольців. Наразі є понад 15 000 вакансій, половина з яких – цивільні спеціальності, які потрібні на фронті.

Це електроніки і програмісти, конструктори, проєктні менеджери, майстри “на всі руки”. Потрібні і оператори дронів, розповів “Мадяр” у зверненні.

Він повідомив, що уже зараз СБС складають 2 % від всієї чисельності Сил оборони. Мета рекрутингу – збільшити кількість до 5 % та завдати ворогу ще більших втрат.

Кожна третя верифікована знищена ціль – робота СБС. Дронарі СБС нищать окупантів на своїй землі і завдають далекобійних ударів по території росіян.

“Досить бігати від армії – час літати!” – закликав “Мадяр”.

Дізнатися про те, як стати частиною Сил безпілотних систем, можна за посиланням.