Росіяни вбили мирну мешканку на Дніпропетровщині

Наслідки російського удару по Дніпропетровщині 31 жовтня 2025 року

Сьогодні, 31 жовтня, росіяни атакували Дніпропетровську область артилерією і дронами.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

“Нікопольщину ворог атакував артилерією та FPV-дронами. Під ударом опинилися райцентр, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська громади”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару постраждав 75-річний чоловік, якого шпиталізували в стані середньої тяжкості. Шість приватних будинків побиті, ще один зайнявся, але рятувальники загасили пожежу. Також пошкоджені 5 господарських споруд та газогін.

На Синельниківщині армія РФ атакувала Маломихайлівську та Покровську громади, внаслідок атаки загинула 86-річна жінка. Крім того, зруйнована приватна оселя, ще дві понівечені, пошкоджена інфраструктура.

По Павлограду росіяни били БпЛА, постраждав 58-річний чоловік, який перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості. ударом було понівечене підприємство.