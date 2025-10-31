Росіяни вбили мирну мешканку на Дніпропетровщині

Сьогодні, 31 жовтня, росіяни атакували Дніпропетровську область артилерією і дронами.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
“Нікопольщину ворог атакував артилерією та FPV-дронами. Під ударом опинилися райцентр, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська громади”, - йдеться у повідомленні.
Внаслідок удару постраждав 75-річний чоловік, якого шпиталізували в стані середньої тяжкості. Шість приватних будинків побиті, ще один зайнявся, але рятувальники загасили пожежу. Також пошкоджені 5 господарських споруд та газогін.
На Синельниківщині армія РФ атакувала Маломихайлівську та Покровську громади, внаслідок атаки загинула 86-річна жінка. Крім того, зруйнована приватна оселя, ще дві понівечені, пошкоджена інфраструктура.
По Павлограду росіяни били БпЛА, постраждав 58-річний чоловік, який перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості. ударом було понівечене підприємство.