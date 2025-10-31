Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Росіяни вбили мирну мешканку на Дніпропетровщині

Ще двоє цивільних отримали поранення.

Росіяни вбили мирну мешканку на Дніпропетровщині
Наслідки російського удару по Дніпропетровщині 31 жовтня 2025 року
Фото: Владислав Гайваненко

Сьогодні, 31 жовтня, росіяни атакували Дніпропетровську область артилерією і дронами.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

“Нікопольщину ворог атакував артилерією та FPV-дронами. Під ударом опинилися райцентр, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська громади”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару постраждав 75-річний чоловік, якого шпиталізували в стані середньої тяжкості. Шість приватних будинків побиті, ще один зайнявся, але рятувальники загасили пожежу. Також пошкоджені 5 господарських споруд та газогін.

На Синельниківщині армія РФ атакувала Маломихайлівську та Покровську громади, внаслідок атаки загинула 86-річна жінка. Крім того, зруйнована приватна оселя, ще дві понівечені, пошкоджена інфраструктура.

По Павлограду росіяни били БпЛА, постраждав 58-річний чоловік, який перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості. ударом було понівечене підприємство. 
