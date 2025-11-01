У двох громадах Сумщини російські дрони знову атакували цивільний транспорт

Російські дрони знову атакували цивільний транспорт на Сумщині, повідомив ввечері 1 листопада очільник ОВА Олег Григоров.

У Середино-Будській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль постраждав 29-річний чоловік. Медики надають допомогу.

У Миколаївській сільській громаді російський дрон влучив у мікроавтобус.

Всередині був лише водій – він устиг залишити транспорт до влучання. Від удару маршрутка загорілася. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Перевізник поки призупиняє рух у напрямку цієї Миколаївської громади.

Як зазначив Григоров, вже майже пів року громада перебуває в зоні обов’язкової евакуації. Частина людей виїхала, але дехто повернувся – попри постійні загрози.

Прикордоння Сумщини – під постійними ударами FPV-дронів.

Тільки сьогодні на околицях цієї громади сили оборони знищили кілька ворожих дронів, але ворог продовжує спрямовувати їх на цивільних – на автобуси, мотоцикли, велосипеди.

“Евакуація – це вимушений крок. Ворог не залишає іншого вибору, але саме це рішення може врятувати життя. Прошу жителів прикордонних територій не їздити у напрямку кордону й не повертатися до населених пунктів, де оголошена евакуація. Це питання безпеки і життя”, – закликав Григоров.



Нагадаємо, сьогодні ворог вкотре спрямував атаки на енергооб’єкти Сумської громади – у частині Сумського району та Сум тимчасово відсутнє електропостачання.