У Генштабі підтвердили ураження нафтотерміналу в Туапсе

У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили ураження нафтотерміналу в Туапсе.
Зазначено, що у ніч на 1 листопада Сили оборони України завдали вогневого ураження по інфраструктурі “РН-Туапсинський НПЗ” у Краснодарському краї Росії.
Попередньо уражено нафтоналивну інфраструктуру російського морського торговельного порту федерального значення, розташованого на узбережжі Чорного моря в бухті Туапсе. Цей термінал є одним із найбільших у Росії.
- Раніше LB.ua з посиланням на джерела у СБУ повідомляв, що безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ у взаємодії із іншими Силами безпеки та оборони вразили танкер і навантажувальну інфраструктуру нафтового терміналу порту Туапсе.
- Загорівся танкер та виведено з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, що здійснюють завантаження та розвантаження танке