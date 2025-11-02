Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
У Генштабі підтвердили ураження нафтотерміналу в Туапсе

Цей термінал є одним із найбільших у Росії.

У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили ураження нафтотерміналу в Туапсе.

Зазначено, що у ніч на 1 листопада Сили оборони України завдали вогневого ураження по інфраструктурі “РН-Туапсинський НПЗ” у Краснодарському краї Росії.

Попередньо уражено нафтоналивну інфраструктуру російського морського торговельного порту федерального значення, розташованого на узбережжі Чорного моря в бухті Туапсе. Цей термінал є одним із найбільших у Росії.

  • Раніше LB.ua з посиланням на джерела у СБУ повідомляв, що безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ у взаємодії із іншими Силами безпеки та оборони вразили танкер і навантажувальну інфраструктуру нафтового терміналу порту Туапсе. 
  • Загорівся танкер та виведено з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, що здійснюють завантаження та розвантаження танке
