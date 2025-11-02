У Генштабі підтвердили ураження нафтотерміналу в Туапсе

Цей термінал є одним із найбільших у Росії.

У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили ураження нафтотерміналу в Туапсе.

Зазначено, що у ніч на 1 листопада Сили оборони України завдали вогневого ураження по інфраструктурі “РН-Туапсинський НПЗ” у Краснодарському краї Росії.

Попередньо уражено нафтоналивну інфраструктуру російського морського торговельного порту федерального значення, розташованого на узбережжі Чорного моря в бухті Туапсе. Цей термінал є одним із найбільших у Росії.