Митниця попередила про можливе сповільнення руху на кордоні з Польщею

У зв`язку з впровадженням цифрової Системи в’їзду/виїзду до Шенгенської зони EES (Entry/Exit System) можливе сповільнення пропуску громадян через пункти пропуску "Ягодин - Дорогуськ" та "Устилуг - Зосин".

Про це повідомили у Державній митній службі.

Починаючи з 3 листопада 2025 року усі подорожні, які перетинатимуть кордон через ці пункти пропуску з польського боку повинні пройти першу реєстрацію на терміналі самообслуговування або у працівника прикордонної варти.

Це передбачає сканування паспорта та збір біометричних даних: фотографування та зняття відбитків пальців. Для дітей до 12 років відбитки не потрібні. Під час наступних в'їздів біометричні дані будуть звірятися з уже наявною цифровою інформацією Шенгену.

У ДМС попереджають, що впровадження системи на першопочатку може призвести до збільшення часу, необхідного для контрольних процедур, тому рекомендують планувати поїздки з більшим запасом часу або обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску.