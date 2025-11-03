Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Митниця попередила про можливе сповільнення руху на кордоні з Польщею

Йдеться про ПП "Ягодин - Дорогуськ" та "Устилуг - Зосин".

Митниця попередила про можливе сповільнення руху на кордоні з Польщею
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Фото: ДПСУ

У зв`язку з впровадженням цифрової Системи в’їзду/виїзду до Шенгенської зони EES (Entry/Exit System) можливе сповільнення пропуску громадян через пункти пропуску  "Ягодин - Дорогуськ" та "Устилуг - Зосин".

Про це повідомили у Державній митній службі. 

Починаючи з 3 листопада 2025 року усі подорожні, які перетинатимуть кордон через ці  пункти пропуску з польського боку повинні пройти першу реєстрацію на терміналі самообслуговування або у працівника прикордонної варти. 

Це передбачає сканування паспорта та збір біометричних даних: фотографування та зняття відбитків пальців. Для дітей до 12 років відбитки не потрібні. Під час наступних в'їздів біометричні дані будуть звірятися з уже наявною цифровою інформацією Шенгену.

У ДМС попереджають, що впровадження системи на першопочатку може призвести до збільшення часу, необхідного для контрольних процедур, тому рекомендують  планувати поїздки з більшим запасом часу або  обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску.

  • Наприкінці жовтня усі угорські пункти пропуску, які функціонують на кордоні з Україною, впровадили систему EES.
