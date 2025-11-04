США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
В Кабміні розповіли, хто зможе отримати 6500 гривень підтримки і на що їх можна витратити

Це – виплата для найбільш незахищених категорій. 

В Кабміні розповіли, хто зможе отримати 6500 гривень підтримки і на що їх можна витратити
Міністр праці та соціальної політики України Денис Улютін
Фото: Зоряна Стельмах

Кабінет міністрів готує одноразову виплату 6500 гривень для українців, які найбільше потребують підтримки. Очікується, що програмою скористаються 660 тисяч людей.

На виплати виділють 4,4 млрд гривень з бюджету, повідомив міністр соцполітики Денис Улютін на зустрічі з журналістами 3 листопада, передає кореспондент LB. Отримати кошти зможуть:

  • діти під опікою чи піклуванням
  • діти з інвалідністю, діти-вихованці прийомних сімей і дитбудинків сімейного типу, в тому числі діти з інвалідністю
  • люди з інвалідністю I групи серед ВПО
  • діти із малозабезпечених сімей до 18 років
  • ⁠одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Кошти зараховуватимуться на поточний рахунок із спеціальним режимом використання або на Дія.Картку. Їх можна буде використати протягом 180 календарних днів з дати зарахування. Витрати гроші можна буде на одяг, взуття, ліки або вітаміни.

  • Минулого тижня президент Володимир Зеленський дав доручення розробити пакет "зимової підтримки". До нього увійде і виплата 1000 гривень усім українцям, які не перебувають за кордоном або на окупованій території. Також Кабмін напрацьовує програму безкоштовних поїздок на 3000 кілометрів Укрзалізницею.
