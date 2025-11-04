В Кабміні розповіли, хто зможе отримати 6500 гривень підтримки і на що їх можна витратити

Це – виплата для найбільш незахищених категорій.

Кабінет міністрів готує одноразову виплату 6500 гривень для українців, які найбільше потребують підтримки. Очікується, що програмою скористаються 660 тисяч людей.

На виплати виділють 4,4 млрд гривень з бюджету, повідомив міністр соцполітики Денис Улютін на зустрічі з журналістами 3 листопада, передає кореспондент LB. Отримати кошти зможуть:

діти під опікою чи піклуванням

діти з інвалідністю, діти-вихованці прийомних сімей і дитбудинків сімейного типу, в тому числі діти з інвалідністю

люди з інвалідністю I групи серед ВПО

діти із малозабезпечених сімей до 18 років

⁠одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Кошти зараховуватимуться на поточний рахунок із спеціальним режимом використання або на Дія.Картку. Їх можна буде використати протягом 180 календарних днів з дати зарахування. Витрати гроші можна буде на одяг, взуття, ліки або вітаміни.