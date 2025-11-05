США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Троє людей поранені під час вчорашніх атак на Херсонську область

Ворог бив по будинках, зокрема багатоповерхівці, та інфраструктурі. 

Троє людей поранені під час вчорашніх атак на Херсонську область
Фото: EPA/UPG

Внаслідок вчорашніх російських ударів у Херсонській області поранені троє людей. З них двоє – мешканці Херсонської громади, уточнив очільник МВА Ярослав Шанько.

Евакуювали з області десятьох мешканців. Виїхати до безпечніших місць можна після звернення до контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951, повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Благовіщенське, Зеленівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Розлив, Томина Балка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Новоолександрівка, Золота Балка, Бургунка, Дудчани, Новокаїри, Осокорівка, Червоний Маяк, Веселе та Херсон.

“російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 13 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду, офісне приміщення та приватні автомобілі”, – розповів очільник ОВА. 
Теми: , ,
﻿
