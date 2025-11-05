ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Богодухів на Харківщині. Відомо про чотирьох поранених

Серед постраждалих – дитина.

медики
Фото: Telegram/Павло Кириленко

Четверо людей постраждали внаслідок ворожої атаки на місто Богодухів. 

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Серед потерпілих є 10-річна дитина.

"Постраждали 33-річна та 53-річна жінки, а також 10-річна дівчинка. Вони отримали гостру реакцію на стрес. 43-річний чоловік отримав вибухову травму і був госпіталізований. Всім постраждалим надається медична допомога. Внаслідок влучання ворожого БпЛА в складську будівлю, де зберігались зернові культури, спалахнула пожежа", - розповів очільник області.

  • Унаслідок обстрілів Харківської області минулої доби загинули двоє людей, ще одна людина постраждала.
