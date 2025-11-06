Київрада на 70% зменшила вартість послуг із відновлення документів постраждалим киянам, - КМВА

Решта 30%, які направляють до держбюджету, потребують внесення змін до законодавства.

Київрада прийняла рішення звільнити постраждалих киян від сплати 70% вартості послуг з відновлення документів.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Напередодні відповідний проєкт рішення за поданням КМВА напрацювали в межах робочої групи з обговорення питань допомоги киянам, які постраждали від російських обстрілів.

"70% сплати за адміністративні послуги зараховувалося до бюджету громади, згідно з чинним законодавством. Проте столична громада, шляхом прийняття відповідного рішення Київради, має можливість і повноваження не брати з людей ці кошти", - йдеться в повідомленні.

Решта 30%, які направляють до держбюджету, потребують внесення змін до законодавства. У КМВА зазначили, що відповідні зміни вже напрацьовані та проходять погодження з центральними органами виконавчої влади.